InPost zapowiada kolejne podwyżki. Miesiąc po poprzednich

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Firma InPost zapowiedziała kolejne podwyżki swoich usług, które mają nastąpić miesiąc po wprowadzeniu ostatnich. Od początku maja wzrosną ceny przesyłek do paczkomatów oraz usługi kurierskie.

Od początku kwietnia klienci detaliczni oraz biznesowi, korzystający z usług InPostu, muszą płacić więcej. Jak się okazało, to nie były ostatnie podwyżki zapowiedziane przez firmę kurierską. Już od początku maja, czyli miesiąc po ostatnich zmianach w regulaminie, ceny za przesyłki do paczkomatów oraz za te wręczane przez kurierów znowu pójdą w górę.

Tym razem zmiana dotknie jedynie klientów detalicznych. Od początku następnego miesiąca wysyłka przesyłki w rozmiarach oznaczonych przez firmę jako gabaryt A będzie droższa o 70 gr. Jeszcze przed kwietniem taka usługa kosztowała 12,99 zł, później wzrosła do 13,99 zł, natomiast od maja będzie trzeba zapłacić 14,69 zł.

Podobnie wyglądać będzie sytuacja w przypadku paczek mieszących się w gabarycie B. Cena przed ostatnią podwyżką wynosiła 13,99 zł, od kwietnia już 14,99 zł, natomiast w najnowszym regulaminie już 15,69 zł.

Największy jednorazowy skok cenowy będzie natomiast dotyczyć przesyłek o gabarycie C. Jeszcze na początku roku koszt tej usługi wynosił 15,49, od kwietnia wzrósł do 16,49 zł, natomiast od maja będzie kosztował o 90 gr więcej – 17,39 zł.

fot. InPost / InPost

Jeżeli chodzi o cennik usług kurierskich, to będzie on wyglądał następująco. Najmniejsze przesyłki, kwalifikujące się do rozmiarów w gabarycie A, wzrosną z 14,99 zł do 15,79 zł. Paczki o gabarycie B kosztować będą 17,29 zł, natomiast wcześniejsza cena wynosiła 16,49 zł.

O 1 zł oraz o 1,5 zł wzrosną natomiast ceny przesyłek największych. Te o rozmiarze odpowiadającym gabarytom C kosztować będą 20,99 zł. W przypadku gabarytu D koszt będzie wynosił 29,99.

fot. InPost / InPost

AB