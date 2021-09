InPost zainstaluje w tym roku ponad 5 tys. paczkomatów, 60 proc. na wsiach

MCI planuje wyjść z jednej lub dwóch inwestycji do końca roku

MCI Capital planuje do końca tego roku jedno lub dwa wyjścia z inwestycji, z których zamierza pozyskać ok. 85 mln zł - poinformowali przedstawiciele spółki. Do końca roku firma chce zainwestować w co najmniej jeden nowy podmiot. Szczytowym okresem pod względem inwestycji ma być 2022 rok.