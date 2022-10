InPost dba o bezpieczeństwo klientów. Są ważne zmiany w etykietach

fot. DigitalMammoth / / Shutterstock

Osoby korzystające z usług firmy InPost zdążyły zapewne zauważyć, że etykiety umieszczane na paczkach uległy znaczącym zmianom. Najważniejszą z nich jest większa anonimizacja danych nadawców i odbiorców. A to tylko sam początek listy.

Jak informuje InPost, modyfikacje wprowadzone w październiku 2022 r. dotyczą przesyłek nadawanych do paczkomatów oraz w ramach usługi Kurier – Manager Paczek i etykiet generowanych w systemach Manager Paczek i API.

Przeczytaj także Rozwód InPostu i Żabki. Koniec z odbieraniem paczek w sklepach sieci

Uszczuplenie zbioru informacji, które umieszczamy na pakunkach, ma służyć silniejszej ochronie prywatności. W związku z tym z etykiet zniknęła część danych nadawców i odbiorców – dotyczy to m.in. numeru telefonu, skróconego teraz do czterech ostatnich cyfr.

Co jeszcze uległo zmianom? Na nadanych paczkach nie znajdziemy już takich szczegółów jak:

data wydruku etykiety,

informacja o ubezpieczeniu,

kontakt do BOK,

mikrorejon kurierski,

automat Paczkomat w pobliżu.

Nie ograniczono się jedynie do usuwania, bo do nowych etykiet dodano m.in. kod datamatrix, który zawiera informacje o numerze paczki. Zwiększono też obszar na uwagi od nadawcy, a kod referencyjny przeniesiono do sekcji „uwagi nadawcy”.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

InPost

„Dzięki wprowadzonym przez nas zmianom transport, sortowanie i doręczenie przesyłek będą jeszcze bezpieczniejsze i bardziej efektywne” – czytamy w informacji prasowej.

Wdrożenie nowej wersji etykiet nie wiąże się z żadnymi podwyżkami cen za usługi oferowane przez InPost.

ML