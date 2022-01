InPost wprowadza szybkie zwroty. Bez etykiety w każdym paczkomacie

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

InPost wprowadza nowe rozwiązanie w zakresie zwrotu przesyłek. Klienci nie będą musieli drukować i naklejać etykiet. Paczkę zwrotną można nadać w dowolnym paczkomacie, podkreśla firma logistyczna.

– Już teraz każdy użytkownik InPost Mobile może w szybki i wygodny sposób zwrócić swoją przesyłkę! Nie potrzeba do tego żadnej etykiety – wystarczy kod wygenerowany w procesie zwrotu paczki w aplikacji mobilnej InPost i nadanie jej w dowolnym paczkomacie. To kolejne udogodnienie, które wprowadziliśmy w naszej sieci paczkomatów – obejmującej ponad 16 000 lokalizacji (...) 40 proc. kupujących oczekuje wygodnej opcji zwrotu towaru, a aż 64 proc, najchętniej robiłaby to za pośrednictwem Paczkomatów InPost. To potwierdza, że łatwe zwroty towarów kupionych on-line to jeden z najbardziej motywujących czynników do zakupów – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Klienci, którzy chcą zwrócić zamówione artykuły, mogą nadać przesyłkę w dowolnym paczkomacie. Proces zwrotu jest szybki i intuicyjny, zapewnia InPost i podkreśla, że nie trzeba drukować i naklejać etykiet. Wystarczy podać kod wygenerowany w aplikacji mobilnej. Natomiast naklejaniem etykiety zajmie się już kurier. Cały proces nowej formy zwrotu firma logistyczna opisuje w pięciu krokach:

W dolnym menu aplikacji wybierz ikonę ZWRÓĆ – w sekcji „Wyszukaj sklep” zacznij wpisywać nazwę sklepu, do którego chcesz zwrócić przesyłkę. Lista obejmuje sklepy oferujące usługę zwrotu. Możesz również wybrać paczkę do zwrotu z listy Twoich przesyłek, którą znajdziesz poniżej pola wyszukiwania. Wypełnij dane zwrotu – uzupełnij dane i kliknij „zwróć przesyłkę”. Jeśli wybrany przez Ciebie sklep nie wymaga akceptacji zwrotu, to tyle – Twój zwrot został zgłoszony! Kod zwrotu znajdziesz w aplikacji oraz w wiadomości e-mail. Poczekaj na akceptację zwrotu przez sklep – w przypadku wymaganej akceptacji zwrotu przez sklep, po wypełnieniu formularza, poczekaj na potwierdzenie. Powiadomienie otrzymasz w aplikacji oraz w wiadomości e-mail, kiedy zwrot będzie można już nadać w paczkomacie. Przygotuj paczkę ze zwrotem – spakuj i zabezpiecz przesyłkę. Jeśli używasz tego samego pudełka (zachęcamy, by być eko i zero waste!), usuń starą etykietę. Nie musisz drukować żadnej nowej etykiety – przy nadaniu użyj wygenerowanego w aplikacji kodu zwrotu. Nadaj zwrot w paczkomacie – z przygotowaną paczką udaj się do dowolnego paczkomatu. W czytniku w paczkomacie zeskanuj kod QR z aplikacji lub wybierz opcje nadania paczki na ekranie paczkomatu i wpisz kod zwrotu. Skrytka otworzy się automatycznie! Teraz włóż paczkę do skrytki. Gotowe! Paczka nadana!

Osoby zawracające towar za pośrednictwem dowolnego paczkomatu mogą śledzić drogę powrotną przesyłki do nadawcy w aplikacji mobilnej.

