InPost z nową opcją w aplikacji. Naszą paczkę może odebrać dowolna osoba

InPost rozszerzył aplikację mobilną o nową funkcję. Opcja „Udostępnij przesyłkę z apki na apkę” umożliwia użytkownikom przekazanie wybranej osobie odebranie paczki. Jak podkreśla firma, z usługi można skorzystać za pomocą jednego kliknięcia.

Firma InPost wprowadza nową usługę „Udostępnij przesyłkę z apki na apkę”. Osoby korzystające z aplikacji mobilnej będą mogły przekazać innemu użytkownikowi InPost Mobile przesyłkę do odbioru z paczkomatu. Nowa funkcja jest bezpłatna. Oprócz odbierania zamówienia z automatu osoba, której została udostępniona przesyłka, może m.in. przedłużyć czas odbioru.

– Nowa funkcja w aplikacji InPost Mobile pozwoli jeszcze mocniej uelastycznić proces nadania i odbioru przesyłek. Wciąż zdarza się, że nasi użytkownicy są zdziwieni, gdy już w dniu nadania przesyłki otrzymują powiadomienie, że mogą odebrać ją z urządzenia. Bardzo często w takich sytuacjach zdarzało się, że adresat z różnych względów nie mógł tego wykonać, za to mogła to uczynić bliska mu osoba, która jednak nie miała danych dostępowych do skrytki. Dzięki nowej funkcji problem został rozwiązany i w sytuacji, gdy z różnych względów sami nie możemy udać się do maszyny Paczkomat, za pomocą jednego kliknięcia przekażemy naszą przesyłkę osobie, która zrobi to za nas – mówi Anna Heimberger, dyrektor marketingu InPost Polska.

Jak skorzystać z opcji „Udostępnij przesyłkę z apki na apkę”? Pierwszym krokiem jest sparowanie swojego telefonu z telefonem osoby, która odbierze paczkę. Użytkownik powinien wejść w aplikacji mobilnej w szczegóły danej przesyłki, kliknąć „Udostępnij przesyłkę”, następnie „Udostępnij z apki na apkę”, później „Dodaj użytkownika” i wpisać numer telefonu osoby, której chce udostępnić paczkę. Następnie generuje się kod do przekazania drugiej osobie za pomocą dostępnych komunikatorów.

Użytkownik, któremu zostaje przekazana paczka, powinien wpisać otrzymany kod w aplikacji mobilnej na swoim telefonie. Opisany proces przechodzi się tylko jeden raz, przy kolejnych przekazywaniach paczek operację można wykonać, klikając „Udostępnij przesyłkę”, następnie „Udostępnij z apki na apkę” i wybrać osobę z listy sparowanych numerów.

Aktualizację aplikacji mobilnej InPostu można pobrać z oficjalnych sklepów Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery.

