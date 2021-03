InPost uruchomi nową fabrykę paczkomatów w Krakowie

fot. Gold Picture / Shutterstock

InPost uruchomi w czerwcu 2021 roku nową fabrykę paczkomatów oraz rozwija centrum badawczo-rozwojowe - podała spółka w komunikacie prasowym.

„Rozbudowa naszej infrastruktury to nie tylko nowe lokalizacje paczkomatów – sieć powiększamy w tym roku w (...) tempie 100 maszyn tygodniowo. Zapotrzebowanie na nowe urządzenia zarówno w Polsce, jak i w Europie powoduje, że obok nowych sortowni i centrów logistycznych oraz inwestycji w IT – naszym priorytetem jest umocnienie pozycji jako czołowego innowatora i producenta paczkomatów w Europie. Dzięki temu znacznie zwiększymy nasze możliwości wdrażania kolejnych urządzeń, a także będziemy mogli szybko wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania w naszych maszynach i jako pierwsi testować pomysły, których nikt jeszcze nie zastosował na rynku. Mamy opatentowane większość nowatorskich elementów zastosowanych w naszych paczkomatach, co daje nam dodatkowe możliwości rozwoju. Teraz rozbudowujemy także centrum badawczo-rozwojowe wraz z laboratoriami, by opracowywać kolejne innowacje" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes InPostu Rafał Brzoska.

Fabryka powstanie w ramach nowo tworzonego parku City Logistics Kraków Airport, zajmie łącznie 72,30 m2 i będzie wyposażona w panele fotowoltaiczne.

InPost posiada sieć ponad 12 000 paczkomatów, w tym ponad 11 000 w Polsce i ponad 1 100 w Wielkiej Brytanii, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce.

W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców.

