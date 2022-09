InPost szacuje 7-10 proc. zwyżkę e-commerce w Polsce w ilościach w II poł. '22; VII i VIII pozytywne dla grupy

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

InPost spodziewa się 7-10 proc. wzrostu rynku e-commerce w Polsce w ujęciu ilościowym w drugiej połowie 2022 roku - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Rafał Brzoska. Zaznaczył, że pierwsze dwa miesiące III kwartału wyglądają dla InPostu pozytywnie, a jeśli u innych krajowych graczy sytuacja jest podobna, wzrost rynku może przebić 10 proc.

"To jest funkcja wzrostu inflacyjnego, na poziomie GMV możemy powiedzieć, że to będzie 20 proc. plus. Jeśli popatrzymy na wolumen, to konserwatywnie patrzymy na drugą połowę roku i nie sądzę, żeby ta dynamika rynku była daleko różna od tej, którą pokazujemy za II kwartał. Mówimy, że w II kwartale wolumenowo rynek wzrósł o 7 proc. To w drugim półroczu, gdzie jest IV kwartał, który jest mocny, ale to może być raczej 7-10 proc. niż 10-15 proc."- odpowiedział prezes na pytanie o perspektywy rynku e-commerce w Polsce drugiej połowie 2022 roku.

"Aczkolwiek, trudno obecnie wnioskować. Pierwsze dwa miesiące III kwartału wyglądają przynajmniej u nas bardzo ciekawie. Jeżeli podobnie jest w pozostałej części e-commerce, to wzrost może przekroczyć 10 proc." - dodał.

Brzoska zapowiedział, że InPost chce rosnąć powyżej rynku we wszystkich krajach działalności w 2022 roku.

W II kwartale 2022 roku w Polsce grupa osiągnęła całkowity wzrost wolumenów o blisko 20 proc. - przy wzroście rynku o 7 proc., we Francji wzrost wyniósł 7 proc. – przy spadku rynku o 24 proc., natomiast w Wielkiej Brytanii wzrost wolumenów wyniósł aż 225 proc. – przy szacowanym spadku rynku na poziomie 7 proc.

Prezes poinformował, że InPost nie planuje dalszych podwyżek cen w 2022 roku na polskim rynku, ale nie wykluczył ich w 2023 roku.

"Jeśli będziemy obserwowali dalszy wzrost cen paliwa, kosztów energii i pracy w 2023, to nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek podmiot logistyczny, tego wzrostu kosztów funkcjonowania nie przełożył na ceny swoich produktów. W ubiegłym tygodniu Deutsche Post i DHL ogłosiły kolejną podwyżkę cen" - podkreślił Brzoska.

InPost od 1 kwietnia 2022 roku podniósł ceny niezakontraktowanych usług o 8 proc., a następnie o 5 proc. od 1 maja. Zapowiedział też od początku listopada dwucyfrową zwyżkę cen usług dla Allegro.

Dyrektor finansowy InPostu Adam Aleksandrowicz podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że InPost spodziewa się pogorszenia rentowności działalności w Polsce w 2022 roku.

W II kwartale 2022 roku przychody grupy w Polsce wzrosły o 17,4 proc. do 993,9 mln zł Skorygowana EBITDA w kraju zwiększyła o 15,1 proc. do 451,3 mln zł. (PAP Biznes)

