InPost sfinalizował przejęcie Mondial Relay

InPost w porozumieniu z Otto Group pomyślnie sfinalizował przejęcie francuskiej firmy Mondial Relay. Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro - podał InPost w komunikacie.

Jak podano, transakcja ma pozwolić grupie InPost na znaczące rozszerzenie rynku i przyspieszenie międzynarodowej strategii rozwoju, wejście na rynki Francji, krajów Beneluksu i Półwyspu Iberyjskiego, a także wzrost EBITDA o ok. 100-150 mln euro w średnim okresie.

Założona w 1997 roku firma Mondial Relay jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15 800 punktów odbioru i nadania we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11 000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne.

W 2020 roku Mondial Relay obsłużyła 131 mln przesyłek. Przychody firmy w minionym roku wyniosły 437 mln euro, a EBITDA ukształtowała na poziomie 60 mln euro.

Łącznie InPost i Mondial Relay dostarczyły w 2020 roku ponad 440 milionów przesyłek, wspieranych przez sieć około 28 tys. lokalizacji w punktach APM i PUDO. (PAP Biznes)

