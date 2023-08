InPost rozszerzył umowę partnerską z Vinted o punkty PUDO w Wielkiej Brytanii - poinformował InPost w komunikacie prasowym.

Jak podano w komunikacie, InPost rozszerzył zawarte w 2022 r. strategiczne partnerstwo z Vinted, wprowadzając InPost Shop – nową usługę odbioru przesyłek w Wielkiej Brytanii. InPost Shop daje użytkownikom Vinted możliwość nadawania i odbioru przesyłek nie tylko w sieci ponad 5.000 paczkomatów, ale teraz również w punktach PUDO InPostu.

"Nieustannie szukamy sposobów na zwiększenie zadowolenia klientów e-commerce korzystających z usług InPost w Wielkiej Brytanii. Właśnie w tym celu wprowadzamy nową usługę InPost Shop, a nasze partnerstwo z Vinted zyskuje nową dynamikę. Nowa oferta pozwala także zwiększyć przepustowość sieci, aby zaspokoić rosnący popyt na usługi InPost. Ponadto na niektórych obszarach, gdzie instalacja urządzeń Paczkomat® jest trudna ze względu na ograniczenia przestrzenne, możemy dodać dodatkowe punkty odbioru przesyłek dla rosnącej liczby ponad 2 mln naszych klientów. To kolejny kamień milowy w realizacji strategii InPost, której celem jest być największym operatorem +out of home+ w Wielkiej Brytanii – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Michael Rouse, dyrektor generalny InPost International.

W lutym 2022 roku InPost podpisał pięcioletnią umowę partnerską z Vinted, największą w Europie internetową platformą sprzedażową w segmencie mody używanej. Usługa jest świadczona pod marką InPost w Wielkiej Brytanii, Polsce i we Włoszech oraz Mondial Relay we Francji, Belgii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii.(PAP Biznes)

