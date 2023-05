Allegro wystartowało w Czechach. InPost realizuje przesyłki z Polski

InPost realizuje dla Allegro przesyłki z Polski dla uruchomionej tydzień temu czeskiej platformy zakupowej allegro. cz, ale bez ostatniej mili - wynika z wypowiedzi prezesa InPostu podczas telekonferencji dla analityków.

/ allegro

"Jesteśmy częścią procesu dostarczania paczek z Polski do Czech. Nie dostarczamy ich jednak na ostatniej mili" - powiedział Brzoska pytany, czy InPost współpracuje z Allegro w związku z uruchomieniem nowej platformy zakupowej w Czechach.

Dodał, że InPost dostarcza przesyłki do sortowni w Czechach.

Allegro poinformowało 10 maja o uruchomieniu w Czechach platformy zakupowej allegro.cz.

Allegro podało wówczas, że startując z nową platformą, firma przygotowała szereg dodatkowych rozwiązań dla sprzedających zarejestrowanych na allegro.pl. Firma oferuje im usługę One Fulfillment by Allegro, która kompleksowo zrealizuje zamówienia do Czech. Wprowadzenie usługi dla międzynarodowych zamówień jest istotną odpowiedzią na pytania polskich sprzedających, związane z wyjściem ze swoją ofertą na nowy rynek. (PAP Biznes)

epo/ asa/