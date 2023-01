InPost zakłada podwyżkę cen. Spółka zaoferuje też usługi płatnicze do testów

Wzrost rynku e-commerce w Polsce w 2023 roku w ujęciu wolumenowym sięgnie 5-10 proc. InPost chce rosnąć ponad zwyżkę rynku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie w Davos prezes InPostu Rafał Brzoska. Dodał, że pod koniec pierwszego kwartału tego roku InPost zaoferuje do testów usługi płatnicze.

fot. Mateusz Włodarczyk / /

"W 2023 roku wzrost rynku e-commerce w Polsce w ujęciu ilościowym może spowolnić do jednocyfrowego tempa 5-10 proc. Grupa InPost chce we wszystkich krajach działalności rosnąć zdecydowanie powyżej rynku i nic się tutaj nie zmienia" - powiedział prezes.

"Szacuję, że wolumenowo rynek e-commerce w ubiegłym roku wzrósł w Polsce o 15-17 proc. Wartościowo wzrost rynku, napędzany inflacją, mógł przekroczyć 30 proc." - dodał.

InPost realizuje w Polsce usługi logistyczne dla e-commerce m.in poprzez sieć paczkomatów oraz usługi kurierskie. Usługi InPost są dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluxu.

W Polsce w 2023 wolumen przesyłek InPostu wyniósł 508,4 mln paczek (+20 proc. r/r). Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 236,5 mln sztuk (+153 proc. r/r), w tym Mondial Relay dostarczył 213,1 mln przesyłek (+151 proc. r/r).

Brzoska zapowiedział, że pod koniec I kwartału br. InPost uruchomi w Polsce test usługi płatniczej.

"Uważam, że dzisiaj okazje inwestycyjne lub okazje na wprowadzanie nowych usług pojawiają się dosłownie na każdym kroku. Łączymy jako Inpost wiele branż, tylko w Polsce z naszych usług korzysta ponad 16 mln klientów. Napędzamy sprzedaż dla wszystkich retailerów, którzy w online widzą swoją szansę. Przynosimy im klientów, dla których dostawa przestaje być problemem. Merchanci muszą mieć dobry produkt, dobry dział posprzedażowej obsługi klienta, wyjątkowo łatwą formułę znalezienia produktów na stronie internetowej, czy też zapłaty za nie" - powiedział Brzoska.

"Zauważyliśmy, że popularne systemy płatności online zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach są bardzo skomplikowane i nieintuicyjne. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy tworzenie i rozwój zupełnie nowego projektu usługi, która na koniec pierwszego kwartału będzie udostępniona wybranej grupie sklepów, po to by go przetestować. By zmierzyć konwersję, o ile częściej klienci będą kupować, jeśli skorzystają nie tylko z dostaw poprzez Paczkomat, ale skorzystają z płatności InPostu, która będzie tak łatwa, jak nigdy do tej pory. Na początku planujemy wprowadzenie samych płatności, bo nam nie zależy na zarabianiu na samych płatnościach, ale chcemy podnosić poziom zadowolenia i zwiększać konwersję w koszyku dla sklepów. Jeśli uda nam się tą konwersję zwiększyć, a jestem o tym przekonany, to produkt i ten projekt będzie naszą największą innowacją w InPost od wprowadzenia dostaw poprzez paczkomat" - dodał

Prezes poinformował, że nowy system płatności ruszy najpierw w Polsce, a następnie będzie gotowy do implementacji na każdym innym rynku. Jego zdaniem, jeśli prosty system płatności spowoduje istotne zwiększenie ilości zakupów dokonywanych przez klientów, to wiele firm będzie chciało mieć ten produkt.

Brzoska poinformował, że w I kw. planowane jest zwiększenie cen usług InPostu.

InPost podniesie ceny w 2023 roku

"Zakładamy podwyżkę cen naszych usług w pierwszym kwartale. Mam nadzieję, że to będzie jedyna podwyżka w tym roku i podobnie jak w poprzednim roku mniejsza od inflacji. Największym znakiem zapytania jest wpływ embarga na diesla rosyjskiego od 1 lutego. Nie wiemy, czy coś się wydarzy z cenami ropy. Z Allegro, zgodnie z 7-letią umową w każdym kolejnym listopadzie będziemy dostosowywać poziom cen zgodnie z umową, czyli o kombinację wskaźnika inflacyjnego i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń" - podkreślił.

"Z nowym prezesem Allegro mamy dobre zrozumienie tego, jak wygląda rynek i jak powinna wyglądać nasza współpraca w przyszłości, budując ją o duży poziom zaufania. Obaj wyznajemy podobną zasadę, że jeśli robi się razem biznes to powinien być win-win. InPost jest największym orędownikiem i wsparciem dla ambicji, które Allegro posiada. My chętnie wesprzemy ich w ambicjach ekspansji poza Polską. Jestem przekonany, że to zupełnie nowy rozdział we współpracy" - dodał.

Wyjście Shopee z Polski

Zdaniem Brzoski wyjście Shopee z Polski jest neutralne dla InPostu, gdyż klienci platformy nie zrezygnują z zakupów, tylko migrują na inne platformy.

"Widzę nie tylko negatywy, ale i pozytywy z wyjścia Shopee z Polski. Pokazuje to dużym sprzedawcom detalicznym, takim jak CCC, Modivo, X-com czy LPP, że nawet duże platformy e-commerce, z wydawać by się mogło nieograniczonym kapitałem, mogą ponieść porażkę. Moim zdaniem, im silniejszy jest segment naszych rodzimych sprzedawców, tym lepiej dla rynku, bo jest większa konkurencja. Jest też i większa szansa, że nowi gracze, zarówno zagraniczni, jak i polscy, będą na ten rynek wchodzić" - podkreślił.

"Dla nas wycofanie Shopee z Polski jest absolutnie neutralne. Klienci Shopee zaczną te produkty kupować na Allegro lub na innych platformach. Nie spodziewam się wejścia kolejnego marketplace do Polski w tym roku, choć są duzi gracze, tacy jak turecki Trendyol, który od dłuższego czasu przyglądają się naszemu rynkowi. Przewiduję w tym roku w Polsce duży rozwój sprzedaży online firm, które mają duży offline" - dodał.

Shopee poinformowało na stronie internetowej, że z dniem 13 stycznia kończy działalność w Polsce. Polska strona platformy zakupowej Shopee została uruchomiona we wrześniu 2021 roku.

InPost poza granicami Polski

"Na dzisiaj w Wielkiej Brytanii mamy około 5 tys. paczkomatów, a na koniec 2023 roku możemy dojść do poziomu 7,5 -8 tys. We Francji mam nadzieję będziemy mieć 6 tys. na koniec tego roku. Co roku dostawiamy więcej. Pięć lat temu w Polsce mieliśmy 3,5 tys. maszyn, a wkrótce będziemy mieć 20 tys. Planujemy, że biznes w Wielkiej Brytanii będzie rentowny w 2023 roku" - powiedział PAP Biznes w wywiadzie prezes.

"Biorąc pod uwagę, że rok 2023 jest niepewny, jeśli chodzi o makroekonomię, nie będziemy przekraczać zeszłorocznego Capeksu, czyli około 1,2 mld zł" - dodał.

Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 paczkomatów, w tym w Polsce 19 306 (+17 proc. rdr), a na rynkach międzynarodowych 8 633 sztuki (+120 proc. rdr).

Zdaniem prezesa dopiero po osiągnięciu po 15 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii oraz we Francji InPost rozważy plany dalszej ekspansji zagranicznej.

"Kiedy przejmowaliśmy Mondial Relay mieliśmy umowę licencyjną, na bazie której deklarowaliśmy, że nie będziemy rozwijać w Niemczech biznesu opartego o nasze maszyny. Obecnie nic się nie zmieniło i nadal jeszcze tego planu nie ma, ale musimy przyznać, że dzisiaj wielu komentatorów rynkowych i sprzedawców pyta nas, czemu nadal nie jesteśmy z naszymi usługami w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi są bardzo scentralizowanych rynkiem, z dominującym udziałem poczty niemieckiej i DHL" - powiedział.

"Potencjalna obecność na rynku niemieckim, to byłby z naszej strony bardzo duży wysiłek. Stąd na dzisiaj mówię jeszcze nie, gdyż przed nami ogromna praca, którą musimy wykonać w Wielkiej Brytanii – dziesięć razy większej wolumenowo niż Polska, we Francji – osiem razy większej, we Włoszech i Hiszpanii – podobnymi wielkością do Polski. Dzisiaj chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieć po 15 tys. paczkomatów we Francji i Wielkiej Brytanii. To będzie moment, w którym będziemy myśleć o innych rynkach" - dodał.

InPost w lipcu 2021 roku sfinalizował przejęcie francuskiej firmy Mondial Relay, która jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro.

Ewa Pogodzińska