InPost przewiduje 10-15 proc. wzrost e-commerce w Polsce w '22 w ujęciu ilościowym

Wzrost rynku e-commerce w Polsce w 2022 roku w ujęciu wolumenowym sięgnie 10-15 proc. - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes InPostu Rafał Brzoska. Dodał, że III kwartał okazał się dobry zarówno dla e-commerce w Polsce, jak i InPostu.

"Wzrost GMV jest obecnie napędzany przez inflację. My patrzymy na rynek w ujęciu ilościowym. Uważam, że w ujęciu wolumenowym, wzrost e-commerce w Polsce może oscylować w przedziale 10-15 proc. w całym 2022 roku. Wiele jednak zależy od IV kwartału. Jak bardzo będzie źle w ostatnim kwartale tego roku lub jak bardzo pozytywnie zaskoczy" - powiedział prezes.

"W krajach naszej działalności, poza Polską rynki mogą zaliczyć w 2022 roku spadek wolumenowy e-commerce, ale uważam, że to jest sytuacja czasowa. Więcej sprzedaży detalicznej przeniesie się do online-u i w średnim terminie zobaczymy odbicie na tych rynkach" - dodał.

InPost realizuje w Polsce usługi logistyczne dla e-commerce m.in poprzez sieć paczkomatów oraz usługi kurierskie. Usługi InPost są dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluxu.

W II kwartale 2022 roku w Polsce grupa osiągnęła całkowity wzrost wolumenów o blisko 20 proc. - przy wzroście rynku o 7 proc., we Francji wzrost wyniósł 7 proc. – przy spadku rynku o 24 proc., natomiast w Wielkiej Brytanii wzrost wolumenów wyniósł aż 225 proc. – przy szacowanym spadku rynku na poziomie 7 proc.

Prezes ocenia, że III kwartał okazał się pozytywny zarówno dla e-commerce w Polsce, jak i InPostu.

"Lato było zaskakująco pozytywne dla nas i potwierdziło się to w wynikach GUS, który pokazał, że sprzedaż detaliczna wzrosła. Popyt jest mocno napędzamy przez uchodźców z Ukrainy, którzy osiedlają się w naszym kraju i robią zakupy. Przypuszczam również, że kupują i wysyłają do rodzin, które w Ukrainie zostały. Uważam, że jest to nasza największa nagroda za gościnność, którą pokazaliśmy na początku roku. Oni stabilizują nam dzisiaj gospodarkę. Cały trzeci kwartał był całkiem niezły, jeśli chodzi o e-commerce w Polsce i dla InPostu" - podkreślił.

Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. wzrosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 1 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w sierpniu o 21,5 proc. rdr.

Zdaniem Brzoski, kilkukrotny wzrost cen energii odbije się na kondycji wielu polskich firm.

"Dzisiaj InPost, podobnie jak inne firmy w Polsce dostał rachunki za prąd pięcio-siedmiokrotnie większe. Nasza grupa sobie z tym poradzi, ale rodzi się pytanie, ile firm sobie nie poradzi. Dziesiątki tys. firm w Polsce, zwłaszcza produkcyjnych, odczuje gigantyczny wzrost kosztów gazu, czy prądu. Nie ma takiej możliwości, żeby to się nie odbiło na kondycji tych podmiotów, ich pracowników, czy dostawców" - dodał.

Prezes przypomniał, że już w listopadzie 2021 roku InPost zapowiadał, że e-commerce czeka trudny okres i hamowanie. "Wówczas mało kto w to wierzył. Myślę, że dzisiaj zaczynamy być postrzegani trochę jako barometr wyprzedzający. My widzimy, gdzie 16 mln naszych klientów kupuje, jak często kupuje oraz jakie są ich preferencje" - powiedział.

"Obserwujemy, że część klientów przestała kupować w sklepach internetowych, w których są tylko produkty premium i przenosi się na sklepy, gdzie ten koszyk jest trochę bardziej ekonomiczny lub na portale handlujące używanymi ubraniami, czy elektroniką. To pokazuje, że klienci zaczynają coraz uważniej liczyć pieniądze, a szalejąca inflacja nie pomaga" - dodał.

Poinformował, że InPost rośnie ponad rynek zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

"Trzeba jednak podkreślić, co pokazaliśmy już w wynikach za pierwsze półrocze 2022, że pomimo tego, iż widzimy pewne spowolnienie, jako InPost rośniemy ponad rynek zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których jesteśmy obecni. To pokazuje, że zbudowaliśmy biznes na solidnych podstawach. Wspieramy nasze sklepy internetowe, ceny usług, które zwiększyliśmy w tym roku, to tylko połowa inflacji. Wzięliśmy dużą część tych kosztów na siebie. Patrząc na szalejące koszty energii, dość trudno jest dzisiaj zakładać pozytywne scenariusze na najbliższe kilka kwartałów" - powiedział.

Brzoska poinformował, że oczekiwania dotyczące przyszłego roku InPost może przedstawić dopiero w połowie listopada.

"Jest obecnie za wcześnie, żeby przedstawiać nasze oczekiwania na 2023 rok. Podczas publikacji wyników za III kwartał w połowie listopada, gdy zobaczymy jak wygląda pierwsza połowa IV kwartału, wówczas będziemy dopiero w stanie powiedzieć o naszych oczekiwaniach dotyczących 2023 roku" - zapowiedział.

Brzoska spodziewa się, że kryzys może przyspieszyć wzrost udziału sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej.

"Myślę, że generalnie biznes online wyjdzie z tej całej +burzy+ zwycięsko, gdyż nigdzie indziej klient nie znajdzie lepszej selekcji produktów w zależności od swoich preferencji. Wierzę, że ten kryzys spowoduje przyspieszenie penetracji online w Polsce w długim terminie. Wartościowo widzimy po opublikowanych wynikach chociażby Allegro, że koszyk dramatycznie spada. Wartość koszyka się zmniejsza, ale moim zdaniem, będzie rosła częstotliwość zakupów i wzrośnie liczba klientów online. Na koniec penetracja online w sprzedaży detalicznej będzie rosła. To będzie pomagało we wzroście również InPostu. Natomiast to jest negatywny sygnał dla posiadających sprzedaż tylko w formie stacjonarnej" - podkreślił.

Według ostatnich danych GUS, udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w sierpniu w Polsce 8,9 proc. wobec 8,4 proc. w lipcu.

W najbliższych trzech latach nie należy spodziewać się ekspansji grupy InPost na kolejne kraje, ani wejścia na GPW.

"W związku z trudnym otoczeniem makroekonomicznym wszyscy się wstrzymują obecnie z istotnymi planami ekspansji zagranicznej. Aktywa, które mamy w 9 krajach, wymagają od nas teraz dużej pracy. Żeby zobaczyć kopie InPostu we Francji i Wielkiej Brytanii, potrzebujemy trzech lat ciężkiej pracy" - powiedział Brzoska.

InPost w lipcu 2021 roku sfinalizował przejęcie francuskiej firmy Mondial Relay, która jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro. Od końca stycznia 2021 roku akcje InPostu są notowane na giełdzie Euronext Amsterdam.

"W tej chwili, patrząc jak pozytywnie zostały odebrane nasze wyniki za I i II kwartał, wydaje się, że inwestorzy zaczynają dostrzegać to, że InPost nie jest zwykłą logistyczną firmą. Nasz produkt jest odmienny. Skupiamy się na edukowaniu inwestorów w Amsterdamie, niebawem będę miał road-show dla inwestorów w USA. Coraz częściej spotykam się także z polskimi inwestorami, którzy mogą kupować akcje InPostu na giełdzie w Amsterdamie. Obecnie nie ma tematu dual listingu na GPW" - powiedział prezes.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

