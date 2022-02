InPost przejmuje puste pomieszczenia w galeriach. Wewnątrz stawia paczkomaty

Horała: IATA prognozuje 40 mln pasażerów rocznie w pierwszym etapie CPK

Ruch lotniczy w Polsce powinien odbudować się do stanu sprzed pandemii do końca 2024 r. roczna przepustowość pierwszego etapu Portu Solidarność to 40 mln osób - wynika z prognozy IATA przedstawionej we wtorek przez wiceministra infrastruktury Marcina Horałę.