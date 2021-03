InPost podnosi ceny. Więcej zapłacimy za przesyłki do paczkomatu i kuriera

fot. Andrzej Hulimka / Shutterstock

InPost podnosi ceny, od 1 kwietnia będzie drożej. Więcej trzeba będzie zapłacić za nadanie przesyłki do paczkomatu oraz przyjazd kuriera. Ceny wzrosną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Sprawdzamy, ile wynoszą podwyżki opłat.

Ceny za Szybkie Nadanie oraz wysłanie paczki przez aplikację InPost Mobile idą w górę. Od 1 kwietnia klienci indywidualni w niektórych przypadkach zapłacą więcej o 1 zł za jedną przesyłkę w ramach usługi paczkomatowej. Poniżej nowe ceny:

gabaryt "A" (8×38×64 cm) – 12,99 zł ,

, gabaryt "B" (19×38 ×64 cm) – 13,99 zł ,

, gabaryt "C" (41×38×64 cm) – 15,49 zł.

"Wprowadzamy zmiany w cennikach usług InPost Kurier oraz InPost Paczkomaty 24/7. Podyktowane są one szeregiem inwestycji, jakich dokonaliśmy w 2020 roku, takich jak intensywny rozwój sieci paczkomatowej czy otwarcie drugiej Sortowni Centralnej, a także zaistnieniem istotnych czynników zewnętrznych, które wygenerowały wymierny wzrost kosztów operacyjnych po naszej stronie. Czynniki te to m.in.: inflacja, rosnące ceny energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej czy pandemia COVID-19" – czytamy w komunikacie prasowym firmy InPost.

InPost zapowiada koniec nadawania przesyłek bezpośrednio w paczkomatach InPost zamierza wyłączyć opcję nadawania przesyłek bezpośrednio w paczkomatach. Firma kurierska wprowadziła usługę umożliwiającą dokonanie formalności z poziomu aplikacji mobilnej.

InPost podnosi również ceny za przyjazd kuriera dla klientów indywidualnych. W tym wypadku opłata uzależniona jest od liczby nadawanych paczek:

1 przesyłka – 6,15 zł ,

, 2 przesyłki – 5,54 zł ,

, 3 przesyłki – 4,92 zł ,

, 4 przesyłki – 4,31 zł.

Jeżeli klient wysyła więcej niż 4 przesyłki, to nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z nadaniem za pośrednictwem kuriera.

"Usługa nadania Przesyłki Paczkomatowej poprzez kuriera jest wkalkulowana w cenę, jeżeli Nadawca jednorazowo zleci nadanie 5 (pięciu) i więcej Przesyłek Paczkomatowych, przy czym Przesyłki Paczkomatowe nadawane na podstawie aktualnego Regulaminu świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 sumują się z Przesyłkami kurierskimi i Elementami Przesyłek towarowych nadawanymi na podstawie aktualnego Regulaminu świadczenia usług pocztowych i przewozowych przez lnPost Sp. z o.o." – czytamy w nowym cenniku usług InPost Paczkomaty 24/7 obowiązującym od początku kwietnia.

Drożej także dla klientów biznesowych

Podwyżka ceny za usługi firmy InPost dotyczy także klientów biznesowych. Według nowego cennika, który wejdzie w życie od 1 kwietnia, klienci biznesowi zapłacą więcej za:

przesyłki InPost Paczkomaty 24/7 dla Klientów Biznesowych,

dla Klientów Biznesowych, przesyłki InPost Kurier dla Klientów Biznesowych,

dla Klientów Biznesowych, usługi Paczka Niestandardowa dla przesyłek InPost Kurier dla Klientów Biznesowych,

dla przesyłek InPost Kurier dla Klientów Biznesowych, opłaty za weryfikację wagi i wymiarów dla przesyłek InPost Kurier dla Klientów Biznesowych.

Wśród zmian, które wejdą w życie, znajduje się m.in. podwyżka ceny za wysłanie przesyłki o gabrycie "A", opłata wzrośnie z 8,99 zł do 9,44 zł, natomiast dla gabarytu "B" z 10,19 zł do 10,70 zł. Z kolei klienci biznesowi zapłacą o 0,65 zł więcej za nadanie paczki o gabarycie "C".

DF