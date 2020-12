InPost od września realizuje przesyłki kurierskie dla Amazona

Puls Biznesu

InPost od września realizuje przesyłki kurierskie dla Amazon. de. Spółka ma zintegrowaną platformę do wybierania paczkomatów InPostu na stronie niemieckiego Amazona, co wskazuje na możliwość uruchomienia dostaw w każdej chwili - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Obie firmy nie udzielają komentarza w sprawie współpracy.

"InPost wozi od września w Polsce przesyłki kurierskie dla Amazon. de. Ma już zintegrowaną platformę do wybierania na stronie niemieckiego Amazona polskich paczkomatów InPostu. Usługa nie jest jeszcze aktywna, ale obie platformy handlowe są zintegrowane. To wskazuje, że usługa dostawy do paczkomatów InPostu ze strony Amazon. de może być uruchomiona w każdej chwili" - powiedziała PAP Biznes osoba, która chciała pozostać anonimowa.

Amazon nie potwierdził informacji o rozpoczęciu współpracy z InPostem.

"Polska jest dla nas bardzo ważnym krajem – jesteśmy tu obecni od ponad 6 lat. W tym czasie otworzyliśmy 9 centrów logistyki e-commerce, Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku, oddział Amazon Web Services i biuro korporacyjne w Warszawie, tworząc ponad 18.000 stałych miejsc pracy. Umożliwiliśmy klientom z Polski zakupy na Amazon .de w polskiej wersji językowej już w 2016 roku i cały czas skupiamy się na tym, co dla naszych klientów jest najważniejsze – niskich cenach, dużym wyborze produktów i szybkich, wygodnych dostawach. Nie komentujemy pogłosek odnośnie naszych planów rozwoju, ale będziemy cały czas wspierać polskie firmy w osiąganiu sukcesów sprzedażowych w serwisie Amazon" - napisano w przesłanym PAP Biznes oświadczeniu.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku.

Także rzecznik InPostu Wojciech Kądziołka odmówił PAP Biznes komentarza w sprawie rozpoczęcia współpracy z Amazonem.

InPost to operator logistyczny, który ma obecnie w Polsce sieć ponad 9.000 paczkomatów i dalej ją rozwija. Spółka realizuje również przesyłki kurierskie.

Do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek InPost rozwija swoją infrastrukturę logistyczną – uruchomił drugą po sortowni w Piotrkowie Trybunalskim centralną sortownię w podwarszawskim Mszczonowie. Ponadto, firma podpisała umowę na instalację 880 nowych paczkomatów przy placówkach sieci Delikatesy Centrum, organizowanej przez Grupę Eurocash.

InPost jest głównym partnerem Allegro, w zakresie realizacji dostaw. We wrześniu spółki przedłużyły współpracę w zakresie usług paczkomatowych dla Allegro Smart! na kolejne 7 lat. (PAP Biznes)

epo/ osz/