InPost od początku listopada '22 zapowiada podwyżkę cen usług dla Allegro na poziomie zbliżonym do inflacji

JSW uruchomiła nową instalację do produkcji granulatu energetycznego

Jastrzębska Spółka Węglowa uruchomiła w kopalni Knurów-Szczygłowice instalację, która pozwoli na wyprodukowanie do końca roku ponad 130 tysięcy granulatu energetycznego. Posłuży on do zwiększenia ilości mieszanek węgla do celów energetycznych, który zasili energetykę zawodową i cieplną - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.