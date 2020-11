Źródło: InPost może w 2021 roku wejść na londyńską giełdę

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

InPost może w 2021 roku wejść na londyńską giełdę - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Potencjalna transakcja pozwoliłaby wycenić InPost na miliardy euro i byłaby ona jedną z największych na rynku private equity w Europie w ostatnich latach - twierdzi agencja Bloomberg.

"W przyszłym roku możliwa jest oferta publiczna i debiut InPostu na London Stock Exchange" - powiedziała PAP Biznes osoba zbliżona do transakcji.

Nieoficjalne informacje o planach debiutu InPostu na giełdzie pojawiały się już wcześniej, ale nie precyzowały one, że w grę wchodzi giełda londyńska. O tym, że Advent International rozważa przeprowadzenie oferty publicznej tej spółki, obok trwającego już procesu jej sprzedaży na rynku prywatnym, informował też we wtorek Bloomberg, zastrzegając, że decyzja o IPO uzależniona będzie od warunków rynkowych.

Bloomberg informował też, że Advent wybrał Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. i JPMorgan Chase & Co. jako globalnych koordynatorów dla potencjalnego IPO. Do konsorcjum może wejść więcej banków, jeśli plany IPO staną się bardziej konkretne.

InPost to operator logistyczny, który należy do amerykańskich funduszy inwestycyjnych Advent International i KKR. Spółka ma obecnie w Polsce sieć 9.000 paczkomatów i dalej ją rozwija.

Do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek InPost rozwija swoją infrastrukturę logistyczną – uruchomił drugą po sortowni w Piotrkowie Trybunalskim centralną sortownię w podwarszawskim Mszczonowie. Ponadto firma podpisała umowę na instalację 880 nowych paczkomatów przy placówkach sieci Delikatesy Centrum, organizowanej przez Grupę Eurocash. Jednym z jej klientów jest Allegro, które ostatnio przeprowadziło ofertę publiczną o wartości ponad 9 mld zł i rozpoczęło notowania na GPW.

InPost w 2015 roku zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Podczas oferty publicznej sprzedawał swoje akcje po 25 zł. W 2017 roku Advent kupił akcje InPostu, a także spółki Integer (w obu głównym akcjonariuszem był Rafał Brzoska) i zdjął je z giełdy. Cenę za akcję Integera ustalono w wezwaniu ogłoszonym przez Advent na 41,1 zł, a za akcję InPostu płacono 9,5 zł.

epo/ pr/