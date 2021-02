InPost ma umowę z Amazonem. Akcje Allegro w dół

Puls Biznesu

InPost podpisał z wchodzącym na polski rynek Amazonem umowę dotyczącą dostaw do paczkomatów. Od wielu lat z operatorem urządzeń współpracuje Allegro.

O umowie z amerykańskim gigantem poinformował kierujący InPostem Rafał Brzoska w rozmowie z Bloombergiem. Jak powiedział założyciel spółki, która niedawno zadebiutowała na giełdzie w Amsterdamie (po wcześniejszym epizodzie na GPW), wejście Amazona na polski rynek „nie będzie przypominało blitzkriegu”.

- Krok Amazona jest bardzo pozytywny, ponieważ oznacza zwiększenie wolumenu. Dla całego rynku oznacza to szybszy wzrost e-commerce – dodał Brzoska.

Notowane na giełdzie Euronext akcje InPostu drożeją w poniedziałek o blisko 1 proc. Cena na poziomie ok. 20 euro jest wyraźnie wyższa od ceny, po której inwestorzy instytucjonalni obejmowali akcje (175 mln akcji poi 16 euro). Giełdowa wartość spółki wynosi obecnie 9,98 mld euro – przy dzisiejszym kursie EUR/PLN oznacza to ok. 45 mld zł

We wrześniu ubiegłego roku InPost przedłużył na kolejnych 7 lat umowę z Allegro. Zapowiedź pojawienia się Amazona na polskim rynku e-commerce traktowana jest jako wyzwanie dla spółki, która w październiku tamtego roku weszła na GPW. Akcje Allegro tanieją w poniedziałek po 13:40 o 2 proc. przy obrotach przekraczających 86 mln zł. Spółka wyraźnie wyróżnia się na tle rosnącego o 1,37 proc. WIG20.

MZ