Rozwód InPostu i Żabki. Koniec z odbieraniem paczek w sklepach sieci

Nadanie paczki InPostu w sklepach sieci Żabka było możliwe od 2016 r., więc to już szmat czasu. Odbiór paczki przy kasie w Żabce też nie stanowił problemu. Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.

W styczniu 2022 r. InPost i Żabka rozpoczęły pilotaż nowego programu - w wybranych sklepach pojawiły się paczkomaty InPost typu InDoor. Deklarowano wówczas chęć rozwoju usług nadawania i odbioru przesyłek w placówkach handlowych. "Współpraca z największym operatorem logistycznym jest naturalnym uzupełnieniem udogodnień, jakie Żabka dotychczas oferowała swoim klientom" - podkreślali przedstawiciele Żabki.

Jeszcze w sierpniu tego roku InPost i Żabka informowały o wprowadzeniu nowego typu paczkomatu. Urządzenia o nazwie Robomat miały być instalowane w sklepach Żabka. Nowy model paczkomatu miał wykorzystywać mechanizm robota kartezjańskiego i posiadać tylko jedną komorę-skrytkę.

Z początkiem października współpraca Żabki z InPostem została zakończona. Od 7 października zablokowano możliwość nadawania i odbioru paczek InPost w sklepach Żabka, a także w paczkomatach na terenie sklepów sieci. Przesyłki, które do 6 października zostały skierowane do odbioru w sklepach Żabka lub do paczkomatów, zostaną obsłużone jak dotychczas - informują Wirtualne Media.

Na koniec półrocza InPost dysponował siecią blisko 18,5 tys. paczkomatów. W Żabkach zaś ulokowane było około 300 maszyn w wersji InDoor, co było stanowiło znikomy procent całej sieci InPost. InPost i Żabka zdecydowały o niekontynuowaniu umowy.

Żabka zapewnia, że "zgodnie ze swoją strategią biznesową zamierza "dalej rozwijać segment usług convenience, także tych związanych z odbiorem i nadaniem paczek". Klienci sklepów nadal mogą nadawać i odbierać przesyłki w ramach usług Poczty Polskiej i DHL" - wynika z informacji przekazanej przez biuro prasowe Żabki.

Pierwsze paczkomaty InDoor pojawiły się jeszcze we wrześniu 2020 r. Docelowo miały trafić do biurowców, bloków, galerii handlowych, a jeden z pierwszych paczkomatów tego typu stanął w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Z końcem września InPost umożliwił korzystanie z aplikacji InPost Fresh na terenie całego kraju. Za jej pomocą klienci mogą kupić m.in. artykuły spożywcze od różnych dostawców na terenie całego kraju.

