InPost chce przejąć Mondial Relay za ok. 565 mln euro

InPost chce przejąć Mondial Relay, francuską platformę do dystrybucji paczek e-commerce, za ok. 565 mln euro - podała spółka w komunikacie.

"Jak wskazywaliśmy podczas naszego IPO, ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem strategii rozwoju InPost, a Mondial Relay da nam miejsce na jednym z największych rynków handlu elektronicznego w Europie, zapewniając wiele możliwości przyspieszenia naszego wzrostu i stworzenia wartości dla akcjonariuszy" - powiedział, cytowany w komunikacie Rafał Brzoska, prezes InPostu.

"Rozległa sieć Mondial Relay, obejmująca ponad 15800 punktów odbioru i nadania, doskonale pasuje do naszej innowacyjnej sieci paczkomatów. Widzimy w tym połączeniu okazję do odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw na ostatniej mili. Dzięki tej transakcji InPost może stać się wiodącym, ogólnoeuropejskim operatorem rozwiązań dostaw dla e-commerce, znacznie przyspieszając dostęp do wygody korzystania z Paczkomatów dla konsumentów, e-sprzedawców, partnerów biznesowych i środowiska” – dodał Michael Rouse, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za rynki międzynarodowe w InPost.

Jak podano w prezentacji, przejęcie ma być finansowane długiem. Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2021 r.

InPost przewiduje, że dzięki transakcji będzie miał 100-150 mln euro dodatkowej EBITDA w średnim terminie.

Mondial Relay miał w ciągu 12 miesięcy 2020 roku 60 mln euro EBITDA i 437 mln euro przychodów brutto.

Firma jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne.

W 2020 roku firma obsłużyła 131 mln przesyłek – co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. Mondial Relay obsługuje wiele platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych.

InPost zaktualizował również swoje krótko- i średnioterminowe prognozy dotyczące segmentu międzynarodowego grupy dostosowane do planowanego nabycia Mondial Relay.

Obecnie przewiduje, że liczba paczkomatów wzrośnie do 2000-3000 w najbliższym czasie i do 18000-21.000 w perspektywie średnioterminowej, a liczba punktów odbioru i nadania pozostanie stabilna.

Wolumen przesyłek międzynarodowych wzrośnie do 455-555 mln w średnim okresie, dzięki rozwojowi paczkomatów w Wielkiej Brytanii, Francji i na innych obszarach geograficznych.

Przychody międzynarodowe wyniosą w perspektywie średnioterminowej 4,8–5,9 mld zł, podczas gdy marża EBITDA wzrośnie z kilkunastu do ponad dwudziestu procent, dzięki usprawnieniom operacyjnym i zwiększonej dźwigni operacyjnej. Przyspieszenie wzrostu w segmencie międzynarodowym będzie generowane dzięki nakładom inwestycyjnym w wysokości 10-15 proc. przychodów międzynarodowych w perspektywie średniookresowej.

Na bazie pro-forma współczynnik zadłużenia netto do EBITDA osiągnie około 3,5x bezpośrednio po transakcji. Priorytetem InPostu będzie zmniejszenie zadłużenia do poziomu dźwigni netto wynoszącej około 2,0 – 2,5x EBITDA w ciągu 24 miesięcy po transakcji w efekcie zwiększenia poziomu EBITDA oraz wypracowywaniu dodatnich przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym dalszym inwestowaniu w celu wspierania rozwoju na obecnych i nowych kluczowych rynkach – przede wszystkim w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji.(PAP Biznes)

