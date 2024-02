Import z Chin do Polski spadł najmocniej w historii. Co z Rosją i Ukrainą?

W III kwartale 2023 r. duży wpływ na powiększenie się skali spadku cen importu miały ceny paliw, które spadły o 38,6 proc. rdr - podaje NBP w raporcie poświęconym bilansowi płatniczemu w III kwartale. Wzrost importu odnotowano jedynie w środkach transportu, głównie rosnącego popytu na samochody osobowe.

"W imporcie towarów nastąpiło pogłębienie tendencji spadkowej. W III kwartale 2023 r. wartość importowanych towarów zmniejszyła się do 349,1 mld zł, tj. o 16,0 proc. rdr. Złożył się na to spadek cen o 9,4 proc. rdr i zmniejszenie wolumenu o 6,9 proc. rdr. Duży wpływ na powiększenie się skali spadku cen importu miały ceny paliw, które w porównaniu z rokiem poprzednim były niższe o 38,6 proc." - napisano.

Podobnie jak w eksporcie spadek importu miał miejsce w pięciu z sześciu głównych kategorii.

"Obok paliw wyraźnie niższa w porównaniu z rokiem poprzednim była także wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych. Pogłębił się także spadek przywozu towarów konsumpcyjnych i żywności. Wzrost importu odnotowano jedynie w kategorii obejmującej środki transportu, głównie w wyniku szybko rosnącego popytu na samochody osobowe" - dodano.

Zahamowaniu uległa natomiast wzrostowa tendencja importu części motoryzacyjnych. Również wartość importu z większości krajów była mniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim.

W III kwartale nastąpił silny spadek importu z Chin zarówno ze względu na zmniejszenie popytu na komponenty do produkcji eksportowej, jak i słabszy popyt na dobra konsumpcyjne trwałego użytku.

Import z Chiny spadł najmocniej w historii

"Od początku 2023 r. obserwowany jest spadek importu z Chin. W III kwartale tendencja spadkowa wyraźnie się pogłębiła. Import z Chin w tym okresie zmniejszył się o 25,8 proc. rdr. To pierwszy tak głęboki spadek dostaw z tego kraju, jaki odnotowały statystyki handlu zagranicznego. Wynikał on zarówno ze zmniejszenia eksportu, co odzwierciedlają spadki importu towarów zaopatrzeniowych oraz części, jak i popytu krajowego, na co wskazuje duże obniżenie się przywozu dóbr konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych" - napisano.

"Jest to o tyle istotne, że obserwowany w ostatnich latach szybki wzrost wielu branż polskiego eksportu opierał się w dużej mierze na wykorzystaniu części i półproduktów pochodzących z Chin. Kraj ten wciąż pozostaje najważniejszym dostawcą do Polski dóbr inwestycyjnych, dóbr konsumpcyjnych trwałego i półtrwałego użytku oraz części do dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Jest także drugim największym dostawcą przetworzonych towarów zaopatrzeniowych" - dodano.

Udział Rosji w polskim imporcie w dół

W III kwartale 2023 r. pod względem wartości importu Rosja zajmowała 33. miejsce, a jej udział obniżył się do 0,5 proc. wobec 3,1 proc. rok wcześniej - podaje NBP w raporcie poświęconym bilansowi płatniczemu w III kwartale.

"Obowiązujące embargo na dostawy produktów naftowych oraz zatrzymanie dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń, jakie nastąpiło na początku 2023 r., skutkowało dalszym silnym spadkiem importu z Rosji w porównaniu z 2022 r. (86,8 proc. rdr). Przełożyło się to na dalszą marginalizację znaczenia tego kraju w polskim imporcie. W III kwartale 2023 r., pod względem wartości importu Rosja zajmowała 33. miejsce, a jej udział obniżył się do 0,5 proc. (wobec 3,1 proc. w III kwartale 2022 r.)" - napisano.

Najważniejszymi produktami importowanymi z Rosji pozostały gaz LPG, surowe aluminium, nawozy azotowe, kauczuk syntetyczny oraz ryby.

Import z Ukrainy również spadł

W III kw. 2023 r. import z Ukrainy spadł o 50,1 proc., na co duży wpływ miał mniejszy import produktów rolnych - podaje NBP w raporcie poświęconym bilansowi płatniczemu w III kwartale.

"W III kwartale 2023 r. zmniejszył się także import z Ukrainy. Jego wartość obniżyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 50,1 proc. rdr, na co duży wpływ miał mniejszy import produktów rolnych. Wartość dostaw pozostałych produktów była o 31,9 proc. niższa niż w III kwartale 2022 r. Do tego spadku oprócz półwyrobów z żelaza i stali przyczyniło się zmniejszenie importu paliw – energii elektrycznej oraz węgla" - napisano.

