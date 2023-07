Imponujące tempo robotyzacji przemysłu w Polsce, ale to nie rozwiązanie wszystkich bolączek firm

Branża IT chce ograniczyć swój ślad węglowy. Rośnie zapotrzebowanie na tych programistów Branża IT, która generuje kilka procent globalnych emisji gazów cieplarnianych, przykłada coraz większą wagę do efektywności energetycznej. Jednym z wiodących trendów staje się green coding, czyli podejście do programowania skupiające się na tworzeniu aplikacji i systemów informatycznych, które minimalizują ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego rośnie zapotrzebowanie na programistów, którzy będą uwzględniać cele prośrodowiskowe.