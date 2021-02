Impeachment Trumpa jest zgodny z konstytucją. Ruszył proces

Obrońca Trumpa prosi o przerwę w procesie impeachmentu, gdyby przypadł w szabat

Prawnik Donalda Trumpa David Schoen zwrócił się do przywódców senackich o przerwę w rozpoczynającym się we wtorek procesie o impeachment byłego prezydenta USA, gdyby zaszła konieczność kontynuowania go w szabat. Uzasadniał to względami religijnymi.