Jest wniosek o impeachment Donalda Trumpa. Demokraci zarzucają mu „podżeganie do powstania”

Demokraci w Izbie Reprezentantów Kongresu USA przedstawili artykuł impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa - informują w poniedziałek media, w tym stacja CNN i agencja Reutera.

Demokraci zarzucają prezydentowi „podżeganie do powstania”, w efekcie którego w minioną środę doszło do szturmu zwolenników Trumpa na Kapitol.

W treści artykułu argumentowano m.in., że republikański przywódca swoimi działaniami zagroził bezpieczeństwu USA i integralności systemu demokratycznego oraz zakłócił pokojowe przekazanie władzy.

Here is the article of impeachment I just introduced, along with 213 colleagues, against President Trump for Incitement of Insurrection.



Most important of all, I can report that we now have the votes to impeach. pic.twitter.com/RaJIjzQSvm