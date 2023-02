Imigracja do USA będzie droższa. Ale są sposoby by obniżyć opłaty

Władze USA zapowiadają zwiększenie kosztów opłat imigracyjnych, w tym za zielone karty i pozwolenia o pracę. Nowojorski adwokat Jerzy Sokół powiedział we wtorek PAP, że można je obniżyć dzięki organizacjom charytatywnym.

Jak zauważyło m.in. radio publiczne NPR rodzina składająca się z czterech osób ubiegających się o zielone karty i dwa pozwolenia na pracę, płaci obecnie łącznie 3950 dolarów. Cena ta ma wzrosnąć do 7460 dolarów, jeśli złożony zostanie wniosek na piśmie, a do 7270 w opcji online. Zasili to kasę urzędu, zmagającego się z trudnościami budżetowymi kwotą 1,9 mld dolarów rocznie.

"Federalna agencja nadzorująca legalną imigrację (USCIS) planuje podnieść koszty za szereg aplikacji. Są pośród nich wymagane do naturalizacji, uzyskania zielonej karty lub do legalnej pracy w USA jako nie obywateli amerykańskich” – wyszczególniło NPR.

Jak dodało USCIS oferuje zwolnienia z opłat dla niektórych imigrantów o niskich dochodach. Obejmuje to też powody humanitarne np. w przypadku uchodźców, azylantów i ofiar przemocy domowej.

"Praktykując od 25 lat prawo imigracyjne wiem że zmiany cen nie są niczym nadzwyczajnym. Zdarzało się to w przeszłości, a podwyżki były nawet procentowo wyższe. Ostatnia miała miejsce sześć, czy siedem lat temu. Projekt obecnej, uwzględniając inflację, nie jest aż tak drastyczny" – ocenił Sokół.

Uznał, że podwyżki najbardziej dotkną osoby starające się o zielone karty poprzez legalizację pobytu. Radził, aby składać aplikacje online. Jak zarazem przyznał, najwyższe są koszty adwokackie, a nie rządowe. Zwrócił uwagę, że migranci mogą korzystać z pomocy organizacji charytatywnych itp. dla zmniejszenia kosztów, a nawet ich wyeliminowania. Wymienił m.in. New York Immigration Coalition oraz Centrum Polsko-Słowiańskie na Greenpoincie.

