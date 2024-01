Ilu żołnierzy dziennie traci Rosja w wojnie z Ukrainą? Oto szacunki

Według brytyjskiego ministerstwa obrony rosyjska armia jest na dobrej drodze do utraty 500 tys. żołnierzy do końca tego roku. Ministerstwo dodało, że przez cały 2023 rok w Ukrainie codziennie ginęło średnio prawie 300 rosyjskich żołnierzy - poinformował w sobotę na swoim portalu Guardian.

Na Twitterze brytyjskie ministerstwo obrony napisało: „Średnia dzienna liczba ofiar rosyjskich na Ukrainie wzrosła w 2023 roku do prawie 300.

„Jeśli w przyszłym roku liczby te utrzymają się na obecnym poziomie, Rosja straci na Ukrainie ponad pół miliona żołnierzy”.

