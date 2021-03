fot. Jacek Szydłowski / FORUM

Jest coraz mniej miejsc w szpitalach dla pacjentów covidowych, dlatego zwiększone zostaje obłożenie szpitali tymczasowych, a te szpitale, które nie były jeszcze uruchomione, będą przyjmowały pacjentów - powiedział szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk przyznał na czwartkowej konferencji prasowej, że miejsca w szpitalach dla pacjentów covidowych są, chociaż jest ich coraz mniej. "Mazowsze jest jednym z tych województw, w których najszybciej zmniejsza się liczba miejsc" - mówił szef kancelarii premiera.

Poinformował, że obłożenie szpitali tymczasowych zostaje zwiększone, a te szpitale tymczasowe, które nie były jeszcze uruchomione, będą przyjmowały pacjentów po to, by "nie dezorganizować funkcjonowania innych szpitali, innych oddziałów, po to, żeby można było przyjmować pacjentów covidowych".

"Przypomnę, że myśmy - mimo krytyki, czy ze strony opozycji, czy niektórych komentatorów - budowali te szpitali w czasie, kiedy one nie były niezbędne. One były wówczas jako rezerwowe, jako szpitale tymczasowe przygotowywane. Dzisiejsza trzecia fala pokazuje, że była to absolutnie słuszna decyzja" - oświadczył Dworczyk.

Przekazał, że obecnie w szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie przebywa ponad 180 osób i każdego dnia przybywają kolejni pacjenci. "W innych szpitalach wygląda to podobnie" - dodał.

"Mam nadzieję, że trzecia fala jak najszybciej się skończy, ale będziemy te braki miejsc pokrywali uruchamianiem kolejnych oddziałów, kolejnych sekcji w szpitalach tymczasowych wszędzie tam, gdzie to jest niezbędne" - podkreślił Dworczyk.(PAP)

