Ilość plastiku na dnie morskim potroiła się w ostatnich 20 latach

Badaczka: Co tydzień zjadamy nawet 5 gramów mikroplastiku

Chociaż mikroplastik jest wszechobecny w żywności, a co tydzień zjadamy go nieświadomie nawet 5 g, to wciąż brak oszacowań, jaka dawka jest dla organizmu bezpieczna. A na horyzoncie pojawia się jeszcze trudniejszy do pokonania i badania wróg: nanoplastik - mówi dr hab. Małgorzata Grembecka.