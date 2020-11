Iliad kupił 40,2 proc. akcji Play Communications

fot. Włodzimiesz Wasyluk / FORUM

Tollerton Investments Limited oraz oraz Partners S.a.r.l sprzedały Iliad spółki, które łącznie mają 40,2 proc. głosów na WZ Play Communications - podał Play w komunikacie.

Wcześniej najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający łącznie akcje dające 40,2 proc. głosów na WZ podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Play Communications w ramach wezwania niezależnie od ewentualnego pojawienia się jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty. Umowa ta gwarantuje Iliad większość miejsc w Radzie Dyrektorów Play Communications.

Od 18 listopada do Rady Dyrektorów wszedł Camille Perrin - jako Dyrektor klasy B, Nicolas Jaeger - jako Dyrektor klasy B, Shahrzad Sharvan - jako Dyrektor klasy B, Thomas Reynaud - jako Dyrektor klasy C, Nicolas Thomas - jako Dyrektor klasy C Maxime Lombardini - jako Dyrektor klasy C.(PAP Biznes)

