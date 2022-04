Pensje prezesów spółek z WIG20. Najwięcej zarabia się w Allegro, hojne premie w CCC i LPP

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Raporty roczne spółek z WIG20 pokazały, jak kształtowały się pensje zarządów i rad nadzorczych. Bezsprzecznie najwięcej zarobił odchodzący ze stanowiska prezes Allegro. Wysokie premie wypłaciły też CCC i LPP.

Sezon wynikowy jeszcze trwa, ale spółki z WIG20 pokazały już swoje raporty roczne, dzięki czemu możemy sprawdzić, na co mogli liczyć prezesi największych firm na warszawskiej giełdzie. Kwotom otrzymywanym przez prezesów polskich blue chipów jeszcze daleko np. do zarobków zarządu w Amazonie, jednak średnie roczne wynagrodzenie to już 3,8 mln zł, czyli ponad 316 tys. zł miesięcznie.

Skomplikowana, wysoka pensja prezesa

Sam ranking jest obarczony kilkoma ograniczeniami, takimi jak np. przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Na jej podstawie prezesi dużych państwowych spółek (zatrudniających co najmniej 1251 pracowników z obrotami rocznymi ponad 250 mln euro lub sumą aktywów powyżej 215 mln euro) mogą zarabiać do 15-krotności wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Z pomocą mogą przyjść zmienne składniki i premie, które podnoszą nieco pensję.

W innych przypadkach pod uwagę trzeba brać akcje przyznane w ramach programów motywacyjnych, które spółka rozlicza według wartości godziwej i tak podaje ich wartość w raporcie. W taki sposób np. prezes LPP otrzymał w formie akcji ponad 6,6 mln zł. Kwota ta została naliczona, ale jeszcze nie wypłacona, mimo to jest uwzględniona w wynagrodzeniu prezesa Piechockiego. Jeszcze wyższą premię otrzymał prezes CCC, której konstrukcją była różnica między ceną akcji z emisji a średnią ceną akcji w danym okresie pomnożoną razy 100 000. W dodatku takie spółki jak LPP, CCC czy Pepco mają przesunięty rok obrotowy, więc zarobki ich prezesów nie dotyczą roku kalendarzowego.

Innym czynnikiem zaburzającym przegląd wynagrodzeń jest rotacja na stanowisku prezesa, szczególnie widoczna w państwowych spółkach. Dość powiedzieć, że w JSW w 2021 r. było aż pięć osób, które pełniły tę funkcję (trzech prezesów i dwóch p.o. prezesa), a w PKO BP – do tej pory oazie stabilności pod tym względem – było ich trzech. Z listy prezesów, którzy tak jak w 2020 r. przepracowali cały 2021 r., wynagrodzenie spadło tylko w trzech przypadkach (CD Projekt, mBank i Santander). Najwięcej rok do roku wzrosło ono prezesom CCC i LPP.

Pewną trudność przynoszą także składniki zarobków, które - jak to zwykle ma miejsce na stanowiskach kierowniczych - oprócz części stałych mogą obejmować także zmienne: bonusy, premie czy pensje wypłacane przez spółki zależne. Często nie są one rozliczane w danym roku, a przewidziane w przyszłym po zatwierdzeniu rocznego raportu przez radę nadzorczą. W dodatku polityka wynagrodzeń każdej spółki to często wielostronicowe dokumenty, które określają inne benefity, jak służbowe mieszkanie, auto, dodaktowe ubezpieczenia i szereg innych świadczeń niepieniężnych, ktore otrzymują prezesi.

Dlatego w zestawieniu prezentujemy kwoty podane przez spółki w raportach rocznych zawierających dane o wynagrodzeniach każdego członka zarządu i rady nadzorczej. Są to kwoty wypłacone, kwoty przyznane do wypłacanie oraz kwoty potencjalnie do wypłacenia. Swoją drogą, raporty to kopalnia informacji, zwłaszcza jeśli mowa o radach nadzorczych państwowych spółek, które „goszczą” wiele nazwisk wraz z przypisanymi do nich zarobkami.

W tych spółkach płaci się najwięcej

Wracając jednak do prezesów, niekwestionowanym liderem zestawienia jest CEO Grupy Allegro, który w ubiegłym roku zarobił aż 12,56 mln zł. Co ciekawe, 71 proc. wynagrodzenia Francoisa Nuytsa to część zmienna, a w ramach części stałej otrzymał blisko 3,8 mln zł. W porównaniu do 2020 r. całość pensji jest tylko o 0,06 proc. większa. Wiadomo już, że rok 2022 będzie jego ostatnim za sterami spółki. Francois Nuyts szefem Allegro został w sierpniu 2018 roku. Przedtem przez 13 lat był związany z Amazonem. Jego wypłata za dwa ostatnie lata, w tym w roku, kiedy Allegro zadebiutowało na GPW, wyniosła w sumie 25,118 mln zł.

Drugi w zestawieniu jest prezes spółki, która jako ostatnia z WIG20 opublikowała raport roczny. CCC pokazała wyniki 20 kwietnia przed północą. Prezes Marcin Czyczerski otrzymał nieco ponad 1,2 mln zł stałego wyngrodzenia, 600 tys. zł tzw. premii krótkoterminowej oraz prawie 8,15 mln zł premii dłogoterminowej. To jej konstrukcja była oparta o wzrost wartości akcji obuwniczej spółki. W sumie blisko 10 mln zł. Dla prezesa to wzrost wynagrodzenia rok do roku o ponad 720 proc. Zresztą cały zarząd był dobrze uposażony w 2021 roku. Fakt, że z trzech osób został rozbudowany do siedmiu na koniec okresu sprawozdawczego, ale i tak wzrost puli na wynagrodzenia robi wrażenie. Z 3,46 mln zł w 2020 do prawie 30,75 mln zł za ubiegły rok.

Branża retail zdominowała podium. Na trzecim miejscu znalazł się Marek Piechocki z LPP, który zainkasował 1,68 mln zł pensji prezesa i otrzymał ponad 6,66 mln zł w akcjach w ramach programu motywacyjnego. Patrząc całościowo kwota dla tego prezesa wzrosła rok do roku o ponad 400 proc. W ubiegłym roku ów program dla kadry zarządzającej w LPP był wyjątkowo szczodry. W 2020 opiewał w sumie na 1,09 mln zł, by w 2021 r. wynieść już 23,2 mln zł dla pięciu członków zarządu odzieżowej spółki.

Dalej w zestawieniu jest Julien Ducarroz, prezes Orange Polska, z zarobkami na poziomie 5,68 mln zł. To jego pierwszy pełny rok na stanowisku prezesa spółki, które objął we wrześniu 2020 r. Już wtedy było wiadomo, że będzie jednym z najlepiej zarabiających menagerów, ponieważ za 4 miesiące 2020 r. otrzymał ponad 1,3 mln zł.

Kolejne miejsce należy do Adama Kicińskiego, prezesa CD Projektu. To także przykład, jak część zmienna wynagrodzenia zależna od osiągnięcia postawionych celów wpływa na całość uposażenia. W 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, jego pensja wyniosła „tylko” 420 tys. zł. Wynikająca z programu motywacyjnego część zmienna uzależniona od poziomu zysku netto wyniosła 4,388 mln zł. W sumie prezes Kiciński otrzymał 4,807 mln zł. Podobny mechanizm w rekordowym 2020 r. (zysk ze sprzedaży „Cyberpunka 2077”) pozwolił mu zgarnąć 24,66 mln zł. Nie wspominając o zeszłorocznej dywidendzie (5 zł na akcję), która dała kolejne blisko 16,4 mln zł jako akcjonariuszowi.

Bankier.pl

Solidna klasa wyższa średnia

Bardzo wysokie zarobki mają również prezesi banków, ale tych niezwiązanych z państwem. Michał Gajewski z Santandera znalazł się na 6. miejscu z ponad 4,7 mln zł wynagrodzenia, natomiast prezes mBanku, Cezary Stypułkowski, to numer 7. z ponad 4,37 mln zł wypłaty za 2021 r.

Odchodzący prezes Pepco Andy Bond również rezygnuje z jednej z wyższych pensji wśród prezesów z WIG20 – 3,66 mln zł. Jego wynagrodzenie mocno wzrosło w porównaniu do zarobków w 2020 r., kiedy otrzymał 2,6 mln zł (w obu przypadkach kwoty w raporcie były podane w euro i przeliczone według średniego, rocznego kursu w danym roku). W przypadku Pepco rok obrotowy 2020/2021 kończył się 30 września i z tego raportu pochodzą dane o wynagrodzeniu. Przypomnijmy też, że spółka w maju 2021 r. debiutował na GPW, co również mogło mieć wpływ na większą pensję po przeprowadzeniu udanego IPO.

Przeglądając dalej ranking, widać, że należący do Zygmunta Solorza Cyfrowy Polsat płaci stabilne wysokie wynagrodzenie swojemu prezesowi – Mirosławowi Błaszczykowi (3,5 mln zł). Jego wypłata nie zmieniła się w stosunku do roku 2020 i wyniosł dokładnie tyle samo. Dwa oczka niżej, na 11. miejscu jest twórca imperium największej polskiej spółki informatycznej, prezes Asseco Adam Góral, z wypłatą na poziomie 2,9 mln zł, wliczając w to 200 tys. wynagrodzenia od spółek wchodzących w skład grupy. To o blisko 21 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wypłaty z kas spółek państwowych

Dopiero w drugiej dziesiątce znalazł się prezes Pekao Leszek Skiba, który jako jedyny prezes dużego „państwowego” banku pełnił swoją funkcję przez pełny rok. Zbigniew Jagiełło po ponad 11 latach zrezygnował z prezesowania w PKO BP w maju 2021 r., w sumie otrzymał z banku 1,858 mln zł za poprzedni rok. Kolejny szef instytucji, Jan Emeryk Rościszewski, otrzymał w 2021 r. 1,546 mln zł, ale trzeba pamiętać, że wcześniej pełnił rolę wiceprezesa. Wynagrodzenie obecnej prezes Iwony Dudy to tylko 162 tys. zł za niespełna 3 miesiące w fotelu prezesa największego banku w Polsce.

Jeśli mowa o spółkach kontrolowanych przez państwo, to najwięcej zarobił prezes KGHM-u Marcin Chludziński. To nr 10. zestawienia z ponad 2,2 mln zł w porównaniu do nieco ponad 1,8 mln zł, które otrzymał w 2020 r. Do wypłacenia czeka jeszcze kwota 1,018 mln zł co daje w sumie ponad 3,2 mln zł od KGHM-u. Zresztą to niejedyne wpływy od państwowego podmiotu. Kwotę 187 tys. zł otrzymał jeszcze z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w PZU. Prezes ubezpieczeniowego giganta jest na 15. miejscu. Beata Kozłowska-Chyła zainkasowała według raportu spółki prawie 1,48 mln zł oraz świadczenia niepieniężne o szacunkowej wartości 218 tys. zł. Daje to kwotę 1,697 mln zł, czyli o blisko 90 proc. więcej niż w 2020 r., kiedy w marcu zastąpiła Pawła Surówkę.

Przed panią prezes znajdują się prezesi paliwowego duetu. Daniel Obajtek w czwartym roku prezesowania Orlenowi otrzymał 1,31 mln zł i do wypłaty ma jeszcze 1,018 mln zł (razem 2,33 mln zł). Nieco mniej w fotelu prezesa Lotosu zarobiła Zofia Paryła – 1,94 mln zł. Do tandemu, tym samym tworząc fuzyjne trio, dołącza prezes Paweł Majewski, który w PGNiG otrzymał 1,17 mln zł. Otwartą kwestią pozostaje, jakie będzie wynagrodzenie jednego prezesa po połączeniu trzech spółek.

W pierwszym pełnym roku urzędowania prezes Wojciech Dąbrowski z PGE otrzymał blisko 1,15 mln zł w porównaniu do 636 tys. otrzymanych w roku 2020, kiedy obejmował stanowisko. Wynagrodzenie prezesa Tomasz Cudnego z JSW zostało wypłacone za okres tylko od końca sierpnia 2021 r. W spółce trwa obecnie konkurs na prezesa zarządu kolejnej kadencji.

Ciekawie też jest w Dino, gdzie występuje pewien rodzaj "erozji zarządu". Jeszcze w 2020 r. w jego skład wchodziły cztery osoby z Szymonem Piduchem na czele. Jego przejście prawie 2 lata temu do rady nadzorczej stworzyło 3-osobowy zarząd, ale bez prezesa. Cała trójka otrzymała w ubiegłym roku 2,37 mln zł, z czego najwięcej dostał Michał Krauze – 974,4 tys. zł. W lutym tego roku z zasiadania w zarządzie zrezygnowała kolejna osoba, który teraz w 2-osobowym składzie kieruje pracą Dino Polska od dwóch lat bez prezesa.