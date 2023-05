Ile zarabiają pracownicy pomocy społecznej? Mediana to 3,4 tys. zł. Brakuje też pieniędzy dla ofiar przestępstw

Dzieci to nie tylko inwestycja, ale i spory wydatek. Koreańczycy z Południa są rekordzistami Dzieci to nie tylko inwestycja, ale i spory wydatek. W Korei Południowej koszt wychowania dziecka jest najwyższy na świecie - podał we wtorek portal dziennika "The Korea Times". Drugie miejsce zajmują Chiny.