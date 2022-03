Ile zarabiają nauczyciele? Podstawa niższa od minimalnej krajowej

fot. Melinda Nagy / / Shutterstock

Do polskich szkół trafiło 75 tys. uczniów z Ukrainy, a łącznie do naszego kraju przyjechało 700 tys. - poinformował na konferencji prasowej Przemysław Czarnek. Tymczasem podstawy pensji nauczycieli w wielu wypadkach są niższe od minimalnej krajowej.

Nauczyciele w Polsce stanowią grupę zawodową, która będzie musiała zmierzyć się w nadchodzącym czasie ze zwiększeniem ilości obowiązków. Zdaniem ministra edukacji, do polskich szkół trafiło 75 tys. dzieci z Ukrainy. To ok. 10 proc. wszystkich, które od wybuchu wojny przekroczyły granicę naszego kraju wraz z rodziną.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do ministerstwa o przyznanie dodatkowych subwencji na m.in. zatrudnienie osób mających pomóc w przełamaniu bariery językowej z uczniami z Ukrainy. Zdaniem związku już na początku roku szkolnego brakowało ok. 10 tys. nauczycieli. Ich zarobki również nie dorównują odpowiedzialności zawodowej - zgodnie z rozporządzeniem podstawa na wielu stanowiskach jest niższa od minimalnego wynagrodzenia na 2022 r.

Ile zarabiają nauczyciele w Polsce?

Zarobki nauczycieli w naszym kraju są regulowane przez ministerstwo edukacji. Są one ustalane każdego roku i określane w odpowiednim rozporządzeniu. Wpływ na podstawę pensji pedagogów ma ich wykształcenie oraz staż pracy. Do ostatecznych zarobków dochodzą też różne dodatki.

W polskich szkołach funkcjonują cztery stopnie awansu. Poza nimi na różnicę w wynagrodzeniu wpływa również zdobyty tytuł naukowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z kwietnia ubiegłego roku zarobki nauczycieli wyglądają następująco.

Pedagog z tytułem licencjata, lecz bez przygotowania pedagogicznego, za to z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, jako nauczyciel stażysta zarabia 2800 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy jako podstawę otrzymuje 2818 zł brutto, nauczyciel mianowany 2841 zł brutto, zaś nauczyciel dyplomowany zarabia 3079 zł brutto. Wartym przypomnienia w tym momencie jest wartość minimalnego wynagrodzenia na 2022 r., która wynosi 3010 zł brutto.

Na nieco wyższe zarobki może liczyć pedagog z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym. W takim wypadku nauczyciel stażysta liczyć może na wypłatę rzędu 2818 zł brutto, nauczyciel kontraktowy 2823 zł brutto, nauczyciel mianowany 3002 zł brutto, natomiast nauczyciel dyplomowany zarabia 3523 zł brutto.

Najwyższe zarobki otrzymują pedagodzy z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, którzy też stanowią zdecydowaną większość. Z takim wykształceniem nauczyciel stażysta zarabia na start 2949 zł brutto, nauczyciel kontraktowy 3034 zł brutto, nauczyciel mianowany 3445 zł brutto, a nauczyciel dyplomowany 4046 zł brutto.

Jakie dodatki wpływają na pensję nauczycieli?

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, nauczyciele otrzymują również kilka dodatków. Każdy otrzymuje dodatek za wysługę lat, który wynosi 1 proc. podstawy za każdy rok pracy, z uwzględnieniem, że nie może on przekroczyć 20 proc. Pozostałe są zmienne, przyznawane w zależności od wykonywanych obowiązków i dotyczą tylko część grupy zawodowej.

Dodatek funkcyjny za wychowawstwo - jego minimalna wartość wynosi 300 zł brutto.

Dodatek funkcyjny za pełnienie roli dyrektora lub wicedyrektora placówki - na jego wysokość wpływ ma rodzaj szkoły lub placówki (szkoła podstawowa lub liceum) oraz liczba uczniów uczęszczająca do niej.

Dodatek motywacyjny - przyznawany przez dyrektora szkoły. Jego wysokość ustalany jest w regulaminie placówki.

Dodatek wiejski - przyznawany nauczycielom pracującym w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców. Wynosi on 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach - dotyczy on pedagogów pracujących np. w terenie, jak las, kopalnia lub szpital; z trudną młodzieżą, np. w zakładach poprawczych; za pracę z młodzieżą z upośledzeniem umysłowym lub z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość dodatku jest ustalana przez poszczególnego pracodawcę.

Jak wygląda praca nauczyciela?

Najpopularniejszy stereotyp dotyczący pracy nauczyciela sugeruje, że jego praca trwa tyle, ile trwają lekcje. W rzeczywistości czas poświęcony na prowadzenie zajęć to jedna trzecia wszystkich obowiązków pedagogów, jak wynika z opracowania Instytutu Badań Ekonomicznych.

Pozostały czas pracy nauczyciela zajmuje wiele innych zadań. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie się do zajęć oraz sprawdzanie prac uczniów, co przekłada się czasowo na łącznie ok. 30 proc. obowiązków. Dodatkowo pedagog musi tworzyć dokumentację z przebiegu swojej pracy, przygotować się i poprowadzić inne, dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Ponadto dochodzi do tego kontakt z rodzicami, przygotowanie wycieczek, czy samorozwój - kluczowy dla tego zawodu. Z obliczeń Instytutu Badań Ekonomicznych z 2013 wynika, że wszystkie te obowiązki przekładają się średnio na 46 godzin pracy tygodniowo.