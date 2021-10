Ile zarabiają freelancerzy w Polsce? Coraz więcej

fot. Nata Bene / / Shutterstock

Coraz chętniej ludzie rezygnują z etatów i zostają tzw. wolnymi strzelcami - na świecie osób pracujących w ten sposób jest już ok. 1,1 miliarda. W samej Polsce wartość rynku freelancingu przekroczy w tym roku 15 mld zł, a globalnie będzie to prawie 3,5 bln dol. Ile można na tym zarobić?

Według danych serwisu Useme wartość globalnego rynku freelancingu w 2021 roku wyniesie 3,45 bln dol., co stanowi wzrost o 15 proc. rdr. Pracuje na nim już 1,1 miliarda osób na całym świecie, z czego 35,5 proc. znajduje się w Europie - więcej niż na jakimkolwiek innym kontynencie. Jednak nie sama liczebność wolnych strzelców ma znaczenie, co widać po tym, że najbardziej wartościowym wśród kontynentów jest Ameryka Północna.

Freelancerzy w USA wniosą do amerykańskiej gospodarki 1,4 bln dol. W ubiegłym roku na tym rynku pracowało tam ponad 53 miliona osób, w tym roku ta liczba ma wzrosnąć do 67,6 milionów. Jak wskazuje raport Useme, jeśli ten trend się utrzyma, to do 2027 roku ponad połowa amerykańskiej siły roboczej będzie pracować jako wolni strzelcy.

Ile zarabia freelancer za granicą?

Zarobki freelancerów poza Polską zależą od kraju, języka, doświadczenia, a także branży czy stanowiska. Globalna średnia stawka wynosi 19 dol. brutto za godzinę, jednak - jak wszędzie - są osoby, które zarabiają więcej, jak i mniej.

9 proc. otrzymuje 21-25 dol./h,

7 proc. - 26-30 dol./h,

10 proc. - 31-50 dol./h,

24 proc. - 6-10 dol./h,

17 proc. - 11-15 dol./h,

13 proc. - 16-20 dol./h.

Freelancig w Polsce

Na rynku freelacingu w naszym kraju pracuje już ponad 270 tys. osób. Według szacunków raportu, w 2021 roku zwiększy się on o 27 proc. i osiągnie wartość 15,4 mld zł.

Czym zajmują się wolni strzelcy? Najwięcej osób zajmuje się copywritingiem i social mediami, drugą pozycję zajmują graficy, następnie są podwykonawcy wykonujący strony i sklepy internetowe lub usługi z dziedzin fotografii, wideo i animacji. Zdecydowanie mniej osób wskazało jako główną dziedzinę wojej działalności programowanie, tłumaczenia czy SEO.

Miło pomyśleć, że jest się swoim szefem i pracuje się wtedy, kiedy się chce. Jednak można zapomnieć o różnych "etatowych" przywilejach, m.in. płatnym urlopie. Co prawda większość ankietowanych odpowiedziała, że udaj im się wyjchać na wakacje, jednak w porównaniu do lat ubiegłych na dłuższe wakacje nadal wyjeżdża mniej freelancerów niż przed pandemią. Natomiast co czwarty badany przyznał, że robi sobie wolne jedynie w weekendy lub wcale.

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

I nareszcze "last but not least" - zarobki. Jak wynika z badania Useme, wynagrodzenia na tym rynku ciągle rosną. Mimo pandemii znów zwiększył się odsetek osób zarabiających powyżej 5 tys. zł netto - w porównaniu do roku wcześniej to wzrost o 45 proc.

Ponad połowa freelancerów (52,4 proc.) zadeklarowała zwiększenie swojego dochodu, 31,5 proc. podało, że pozostał on na tym samym poziomie.

Gdzie można zarobić najwięcej?

Tu podobnie jak i w przypadku pracy etatowej - najlepsze wynagrodzenia są w branży IT - 20 proc. zarabia od 5 do 10 tys. zł "na rękę", a 26 proc. powyżej tej kwoty. Kolejną branżą, w której płacą najlepiej, jest doradztwo i konsulting (35 proc. dostaje od 5-10 tys. zł, 18 proc. powyżej tej kwoty).

Kolejnymi branżami, w których freelancerzy mogą pochwalić się wysokimi zarobkami, są tłumaczenia, fotografia wraz z wideo i animacją oraz pozycjonowanie (SEO i SEM). Powyżej 5 tys. zł "na rękę" w tych grupach zarabia odpowiednio 17 proc., 16 proc. i 16 proc. badanych.

