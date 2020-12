Ile zarabiają deweloperzy w czasie pandemii? "Złote lata" mają za sobą

fot. Maciej Biedrzycki / FORUM

Mimo trudności spowodowanych pandemią na rynku mieszkaniowym nie widać na razie większych ruchów cenowych. Stawki za mieszkania pozostają stabilne. A ile w czasie pandemii zarabiają deweloperzy? Sprawdziliśmy to.

Z raportów banku centralnego oraz innych podmiotów monitorujących rynek wynika, że po bardzo złym dla rynku nieruchomości drugim kwartale 2020 roku, kiedy to spadki sprzedaży sięgały w niektórych miastach nawet 60 proc., w trzecim kwartale nastąpiło wyraźne odbicie. Wdług Amron-Sarfin (raport za III kw. 2020) spadek popytu wyrażony przez wyniki akcji kredytowej finalnie w pandemicznym 2020 roku finalnie może nie być tak głęboki, jak pierwotnie sądzono.

„Wyniki akcji kredytowej po trzech kwartałach w postaci 151 tysięcy kredytów o łącznej wartości ponad 44 mld zł pozwalają na oszacowanie wyników zakładających spadek wartości o 6-7 procent oraz spadek liczby nowych kredytów o 11-12 proc. względem rekordowego wyniku roku 2020” - napisano w podsumowaniu raportu.

Na razie nie widać też spadków cen mieszkań. Co więcej - w III kwartale stawki na rynku pierwotnym w największych miastach rosły. Według Amron-Sarfin średnia cena 1 mkw. nowego mieszkania w Warszawie wyniosła w analizowanym okresie 9568 zł/mkw. i była o 2,5 proc. wyższa od średniej z wcześniejszego kwartału, natomiast w ciągu roku wzrosła o blisko 9 procent.

Te same wnioski wypływają z danych NBP. Przynajmniej do końca września 2020 roku nie było mowy o taniejących mieszkaniach. Według informacji banku centralnego w III kwartale roku średnio za metr kwadratowy mieszkania w stolicy płaciło się 10184 złote. Stawki z kwartału na kwartał wzrosły aż o blisko 750 zł, czyli o niecałe 8 proc. Względem tego samego okresu roku poprzedniego nowe mieszkania w stolicy podrożały o ponad 1000 zł na metrze kwadratowym, czyli o prawie 11 procent.

Wyraźne wzrosty cen mieszkań widoczne są na wszystkich głównych rynkach. W Krakowie w III kw. 2020 metr kwadratowy nowego mieszkania kosztował 8838 zł. Cena wzrosła o około 300 zł względem wcześniejszego kwartału. Rok do roku natomiast mieszkania na krakowskim rynku podrożały o ponad 1000 zł. W Gdańsku rok temu w III kw. za 1 mkw. mieszkania płaciło się 8534 zł. W III kw. 2020 było to 9024 zł. We Wrocławiu stawka za 1 mkw. nowego mieszkania z III kw. 2020 wynosiła 8100 zł. Rok wcześniej było to 7661 zł/mkw.

Wiarę w popyt odzyskali też deweloperzy, bo po wiosennym hamowaniu znów odważniej zabrali się za budowanie. Z danych Amron-Sarfin wynika, że w III kw. 2020 oddano do użytku o 15,5 proc. mieszkań więcej niż w roku poprzednim. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o blisko 7 proc. Spadła natomiast nieznacznie (o niecałe 3 proc.) liczba uzyskanych pozwoleń na budowę.

Marża pandemiczna

Ile zarabiają deweloperzy w czasie pandemii? Dane na ten temat znajdziemy w ostatnim raporcie Narodowego Banku Polskiego z rynku mieszkaniowego (za II kw. 2020).

Wynika z nich, że średni zysk netto na 6 największych rynkach mieszkaniowych poza Warszawą (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław) stanowił w analizowanym okresie niecałe 20 proc. ceny mieszkań netto.

Wykres 1 - z raportu NBP “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w II kw. 2020 r.” / gethome.pl

Jak widzimy, marże deweloperskie pozostają stabilne na poziomie nieznacznie poniżej 20 proc. od mniej więcej 2016 roku. Widzimy jednak również, że "złote lata" deweloperzy mają za sobą. W czasach pierwszej hossy w mieszkaniówce przeciętne marże wynosiły 30 proc. Z kolei od tamtego czasu znacznie podrożała ziemia i dziś to właśnie jej cena ma swój największy udział w strukturze ceny transakcyjnej 1 mkw. na rynku pierwotnym. Wydatki na ziemię stanowią 35 proc. ceny.

/ gethome.pl

Jak szczegółowo wygląda "struktura" ceny metra kwadratowego? Pokazują to wykresy dla poszczególnych lokalnych rynków. Poniżej wykres 2 dla rynku warszawskiego. Jak widzimy - przy cenie netto metra kwadratowego wynoszącej niecałe 9 tysięcy złotych, marża deweloperska wynosi około 2 tysięcy złotych netto, czyli około 22 procent. Większość w cenie stanowią natomiast koszty budowy. W stolicy są one znacznie wyższe niż w innych miastach wojewódzkich, co pokazuje poniższy wykres z ostatniego raportu banku centralnego. Miara 6M obrazuje średnią kosztów dla sześciu największych rynków poza Warszawą (Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Łódź), a miara 10 M dotyczy pozostałych stolic regionów (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra). / gethome.pl Wracając jednak do marż, wcześniejszy wykres pokazujący strukturę ceny metra kwadratowego na stołecznym rynku znów potwierdza nam, że deweloperzy zarabiali znacznie więcej niż teraz w czasach pierwszej hossy na rynku nieruchomości w Polsce. W 2008 roku średnia marża stołecznego dewelopera zawarta w cenie netto 1 mkw. mieszkania wynosiła około 3000 zł, przy czym ceny były o około 1000 zł niższe niż obecnie. Dane pokazują jednak również, że od kilku lat marże deweloperów utrzymują się na stabilnym poziomie.

Marcin Moneta