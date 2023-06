Zarobki specjalistów AI mogą szokować. Po roku pracy są milionerami

Sztuczna inteligencja z pewnością będzie miała wpływ na rozwój wielu sektorów gospodarki, stąd też niezwykle cennymi pracownikami stają się specjaliści AI. To jeden z powodów, dla których ich zarobki są wyjątkowo wysokie i wciąż rosną.

/ Shutterstock

Choć specjaliści IT już od dawna nie mogą narzekać na swoje zarobki, to na największe wynagrodzenia mogą liczyć ci z nich, którzy specjalizują się we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Jak podaje portal dobreprogramy.pl mogą one sięgać nawet 100 tys. zł miesięcznie.

Nawet 30 osób na jedno miejsce

Według danych No Fluff Jobs w 2023 r. pracy związanej ze sztuczną inteligencją szuka o 68 proc. więcej osób niż rok wcześniej, a na jedno ogłoszenie w kategorii AI przypada średnio 30 aplikacji.

Wzrosła też mediana zarobków na stanowiskach związanych ze sztuczną inteligencją. W ubiegłym roku zatrudnieni na umowę o pracę mogli liczyć na zarobki rzędu 15,9-20,1 tys. zł brutto, a na umowie B2B ma 18,4-25,5 tys. zł netto. W 2023 r. ich wynagrodzenia wynoszą odpowiednio 18-26 tys. zł brutto dla umowy o pracę i 30-38 tys. zł netto na B2B. Oznacza to wzrosty o 13-29 proc. w przypadku umowy o pracę i 63-49 proc. w przypadku B2B.

Coraz większy rynek pracy związany z AI

Zdaniem cytowanego przez dobreprogramy.pl, Tomasza Bujaka, CEO No Fluff Jobs, od początku roku rośnie zainteresowanie sztuczną inteligencją zarówno ze strony kandydatów, jak i pracodawców. Według niego zwłaszcza premiera ChatGPT i rosnąca popularność narzędzi AI zachęciły innych do rozpoczynania projektów z tego obszaru. To z kolei wpływa na większą liczbą rekrutacji, gdyż coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje specjalistów od machine learningu czy promptowania.

Kilkadziesiąt tysięcy zł nie robi już wrażenia

Według Tomasza Bujaka, widełki na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie powoli nie robią już tu wrażenia. Na No Fluff Jobs zdarzały się nawet oferty przekraczające 100 tys. zł netto miesięcznie na umowie B2B. To oznacza, że specjalizacja AI daje szansę, by po roku pracy stać się milionerem. Jednak, aby mieć szansę na takie stawki trzeba spełnić wysokie wymagania m.in. mieć doktorat, 10 lat doświadczenia z deep learningiem czy sukcesy w trenowaniu konwolucyjnych sieci neuronowych.