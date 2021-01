"Gambit królowej", czyli szachy podbijają świat. Ile można zarobić na królewskim sporcie?

fot. javi_roko / Shutterstock

2020 rok nie był dobry dla wielu branż. Koronawirus utrudnił działania na praktycznie każdym polu, jednak nie wszyscy mogą spisać go na straty. Podczas lockdownu do łask wróciły szachy, choć oczywiście to nie jedyny powód wzrostu popularności królewskiego sportu. Serial Netfliksa i zwycięstwo Polaka nad mistrzem świata postawiły kropkę nad i.

Wybuch pandemii, kolejne państwa ogłaszające lockdown, pozamykane sklepy, restauracje i miejsca rozrywki – ludzie musieli zostać w domach, co nie wydaje się złą perspektywą na tydzień czy dwa. Po pewnym jednak czasie niektórym siedzenie na kanapie przed telewizorem może się znudzić. Człowiekowi zaczyna brakować towarzystwa, interakcji z innymi, jakiejś aktywności. I choć z większości dziedzin sportowych, których w domu uprawiać nie idzie, trzeba było zrezygnować, to skorzystać można było z innych opcji, m.in. właśnie z szachów.

Są oczywiście państwa, w których jest to sport bardzo spopularyzowany, a szachiści – traktowani jak prawdziwi celebryci – mogą liczyć na intratne kontrakty reklamowe, o czym jeszcze będzie. Jednak poza tymi wyjątkami szachy nie istnieją w świadomości społecznej choćby w podobnym stopniu jak piłka nożna, koszykówka, tenis czy futbol. A przynajmniej nie istniały, bo tu z pomocą przyszedł Netflix i jego serial.

„Gambit królowej”, czyli świat oszalał

23 października 2020 roku Netflix wypuścił nowy serial, który z miejsca okazał się strzałem w dziesiątkę. „Gambit królowej” w pierwszych 28 dniach obejrzało 62 mln gospodarstw domowych, dzięki czemu został najpopularniejszym limitowanym serialem na tej platformie w historii. Dodatkowo znalazł się także w TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji w serwisie w 92 krajach, z czego w 63 był liderem, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Izraelu, Polsce, RPA i Rosji.

Dla Polaków dodatkowym smaczkiem może być udział w amerykańskiej produkcji Marcina Dorocińskiego. Wciela się on w rolę rosyjskiego mistrza szachowego Vasily’a Borgova, którego pokonać go główna bohaterka – genialna Beth Harmon.

O fakcie, że serial miał duży wpływ na zainteresowanie szachami, świadczyć mogą wyniki wyszukiwań w Google Trends w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Jak podał PAP, wzrosła popularność takich fraz jak: "szachy drewniane" (o 350 proc.), "jak grać w szachy" (o 200 proc.); szachy dla dzieci (o 180 proc.); "szachy zasady" (o 150 proc.); "nauka gry w szachy" (o 60 proc.).

Poprosiliśmy o dane sprzedażowe szachów na platformie Allegro, które doskonale odzwierciedlają trend. - Można zauważyć, że sprzedaż szachów na Allegro w ostatnim kwartale 2020 roku wzrosła zdecydowanie po premierze „Gambitu królowej” na Netfliksie. Jest to ponad 127 proc. wzrostu, porównując ten sam okres w 2019 i 2020 roku. Taki wynik jest znacznie powyżej średniej wzrostu, którą odnotowuje kategoria - mówi w komentarzu dla Bankier.pl Jacek Weichert, dyrektor segmentu Kultura i Rozrywka, Kolekcje i Sztuka w Allegro.

Jednak nie tylko serial Netfliksa spowodował, że w kraju o szachach zrobiło się pod koniec zeszłego roku głośniej. Polski 22-latek, Jan Krzysztof Duda, 10 października pokonał mistrza świata Magnusa Carlsena w turnieju Altibox Norway Chess w Stavanger, przerywając tym samym jego passę 125 nieprzegranych partii klasycznych (2 lata, 2 miesiące i 10 dni, czyli 802 dni bez porażki). To było drugie zwycięstwo Dudy nad Carlsenem w 2020 roku, wcześniej pokonał go w partii szachów szybkich w maju w turnieju online Lindores Ammey Rapid Challenge.

Ile można zarobić na szachach?

Cóż, dla nikogo nie będzie zdziwieniem, że nie są to tak zawrotne kwoty jak w piłce nożnej czy koszykówce. Jednak najlepsi w swoim zawodzie nie mogą narzekać.

Pierwsza trójka może liczyć na pensje wynoszące ponad 1 mln dol. rocznie, top 10 zarabia ponad 200 tys. dol., a 50 najlepszych szachistów na świecie zarabia ponad 100 tys. dol., głównie dzięki grze w klubach, rywalizacji w turniejach, opłatom za występy i sponsorowaniu. Z drugiej strony typowy zawodowy szachista zarabia znacznie mniej i może podreperować swój budżet poprzez udzielanie korepetycji, byciem arbitrem w meczach szachowych czy sprzedaży towarów szachowych.

"Mistrz świata na pewno jest milionerem, tj. zarabia miliony rocznie, chociaż w każdym turnieju to są różne stawki. Najwięcej w historii wygrał Fisher w 1972 roku - 3,5 mld dol., teraz to są stawki rzędu 1,5 mln euro. Turnieje kandydatów to kilkaset tysięcy euro za wygranie plus awans do mistrzostw świata. Jest też jest jakaś pula dla przegranego. Szachiści z Top 10 czy nawet Top 20 żyją dość dobrze, organizuje się dla nich zamknięte turnieje na zaproszenia, gdzie nagrody wynoszą już kilkanaście tysięcy za ostatnie miejsce” – mówił w wywiadzie dla Kanału Sportowego Jan Krzysztof Duda.

Nagrody w turniejach szachowych od 2017 roku Top 20 (kwoty w dolarach) Gracz 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok Razem Magnus Carlsen 519 927 651,850 867 200 689 302 2 728 279 Fabiano Caruana 114 806 284,050 815 300 245 740 1 459 896 Hikaru Nakamura 195 000 347 800 428 894 273 150 1 244 844 Levon Aronian 93 335 328 131 293 560 336 178 1 051 204 Wesley So 86 359 418 005 154 570 258 067 917 001 Maxime Vachier-Lagrave 34 428 299 603 234 910 334 482 903 423 Ding Liren 106 000 433 343 110 830 211 780 861 953 Vishy Anand 6 120 127 295 76 055 444 500 653 970 Sergey Karjakin 8 000 158 990 224 190 213 090 604 270 Ian Nepomniachtchi 87 500 257 506 23 654 218 323 586 983 Alexander Grischuk 60 000 227 238 93 874 163 690 544 802 Shakhriyar Mamedyarov 3 000 170 793 239 635 64 380 477 808 Ju Wenjun 347 368 13 080 60 000 12 000 432 448 Anish Giri 62,000 139 508 91 625 96 978 390 111 Aleksandra Goryachkina 265 345 76 300 5 500 5 500 352 645 Daniil Dubov 95 179 80 909 78 098 21 308 275 494 Peter Svidler 21 500 98 275 25 084 127 160 272 019 Yu Yangyi 8 000 170 266 33 500 54 513 266 279 Hao Wang 13 928 132 977 13 261 101 500 261 666 Jan-Krzysztof Duda 31 225 152 806 56 830 4 988 245 849 Źródło: tabela opracowana na podstawie danych z chessprizes.com * Ranking obejmuje większość najważniejszych turniejów każdego roku. Nagrody inne niż USD są przeliczane według kursów wymiany z początku roku

Magnus Carlsen – szachowy potentat

Norweg został arcymistrzem w wieku 13 lat, co uczyniło go jednym z najmłodszych w historii, a od ponad 8 lat jest mistrzem świata w szachach szybkich i klasycznych. Osiągnął także najwyższą notę w historii - 2882, pokonując prawdziwą ikonę szachów Garry’ego Kasparowa.

I tak, jest najbogatszym szachistą na świecie, już w 2012 roku przekroczył barierę miliona euro rocznie, w 2013 roku „Times” umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Trzeba zaznaczyć, że pieniądze wygrywane w turniejach to tylko jedno z wielu źródeł, którymi Carlsen zasila swój domowy budżet. Takie osiągnięcia przyciągają sponsorów, dodatkowo sam Magnus ma żyłkę do interesów.

Na początku 2007 roku założył MagnusChess AS, która jest firmą macierzystą jego drugiej firmy, Play Magnus AS – przedsiębiorstwa programistycznego, za pomocą którego wydał swoją szachową aplikację mobilną. Do 2017 roku pobrało 2,8 miliona razy, a w 2019 roku firma połączyła się z internetowym serwerem chess24.com.

Obecnie ma podpisane także kontrakty sponsorskie z Microsoftem i marką odzieżową G-Star Raw - szacuje się, że zarabia na nich ok. 2 mln dol. rocznie. Współpracuje również z firmą bukmacherską Unibet, która w szachy jest zaangażowana od 2014 roku, co daje mu dodatkowe 400 tys. dol. zysku. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 8 mln dol.

Szachy przejmują świat e-sportu

Pandemia zatrzymała zaplanowane na tamten rok rozgrywki sportowe, w tym także turnieje szachowe. Jak podano wyżej, dyscyplina ta może pozwolić sobie na przeniesienie do internetu. Także i tu Carlsen nie dał szans rywalom i został najlepiej zarabiającym e-sportowcem 2020. Jego premie za zwycięstwa na wirtualnej platformie Chess24 wyniosły 510 587 dolarów.

Pozostali najlepsi gracze zanotowali jednak spore straty w covidowym roku. Najlepsza pięćdziesiątka zawodników w różnych grach zarobiła łącznie 11 mln dol., co jest znaczącym - pięciokrotnym spadkiem, w porównaniu do 2019 r., kiedy to pula wyniosła 55 mln dol.

Jak powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceszef Międzynarodowej Federacji Szachowej Łukasz Turlej: "Po wybuchu wiosną pandemii koronawirusa liczba szachistów rejestrujących się na stronach i aplikacjach internetowych rosła po kilkadziesiąt procent dzień do dnia. Gra w sieci bardzo poszerza możliwości dzieci. Przybyło ludzi lubiących po prostu grać. Myślę, że kiedy znów ruszą turnieje na żywo, to wielu z nich się na takich zawodach pojawi. Przekonali się, że to jest ciekawa rozgrywka".