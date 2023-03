Ile zarabia Daniel Obajtek? "Jestem najmniej zarabiającym prezesem w historii PKN Orlen"

- Jestem najmniej zarabiającym prezesem w historii PKN Orlen - mówił w poniedziałek w Radiu ZET prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

W poniedziałkowy poranek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek gościł w Radiu ZET u Bogdana Rymanowskiego. Odniósł się on tam do pytania o zarobki w Orlenie - zarówno pracowników, jak i jego samego.

Do programu „Gość Radia Zet” zadzwonił jeden z słuchaczy, podający się za pracownika stacji Orlen. Zapytał o relację zysków spółki do środków przeznaczanych na wynagrodzenia osób pracujących na stacjach.

„Tak się składa, że cały czas podnosimy pracownikom wynagrodzenia. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy duże kwoty na podwyżki. Każdy chce zarabiać więcej, zdajemy sobie z tego sprawę i będziemy starać się te kwoty urealniać” - mówił prezes. I dodał: "Ja jestem najmniej zarabiającym prezesem w historii PKN Orlen”.

Zarobki Daniela Obajtka. Ile zarabia prezes Orlenu?

Ile otrzymuje "najmniej zarabiający prezes w historii Orlenu? "Nie mówię, że to małe zarobki. Skąd się komuś wzięło 180 tys.? To jest piętnastokrotność, piętnastokrotność...". To ok. 100 tys. brutto, netto to ok. 45-46 tys. zł” - mówił Daniel Obajtek. Odniósł się tym samym do zarzutu, że zarabia średnio ok. 180 tys. zł, a gigantyczne premie są dla niego dodatkową pensją. Zwrócili na to uwagę poseł Cezary Tomczyk i posłanka Agnieszka Pomaska, zapowiedzieli nawet donos do prokuratury. Jego przedmiotem miałyby być rzekomo nielegalne zarobki prezesa PKN Orlen.

Agnieszka Pomaska zareagowała na Twitterze na wywiad Daniela Obajtka w Radiu ZET.

Pan Daniel Obajtek powiedział dzisiaj, że zarabia 45-46 tys. na rękę. Tymczasem ze sprawozdania finansowego Orlenu wynika, że w 2021 roku Prezes Obajtek zarobił łącznie 2 mln 276 tys.zł. Albo Pana Daniela oszukuje księgowa, albo Pan Daniel oszukuje nas wszystkich. pic.twitter.com/fTZkKpdQnx — Agnieszka Pomaska (@pomaska) March 6, 2023

Daniel Obajtek w czwartym roku prezesowania Orlenowi otrzymał 1,31 mln zł i do wypłaty ma jeszcze 1,018 mln zł (razem 2,33 mln zł) - wynika z raportu rocznego spółki. Pisał o tym Michał Kubicki w tekście pt. Pensje prezesów spółek z WIG20. Najwięcej zarabia się w Allegro, hojne premie w CCC i LPP.

Według Pomaskiej prezes Orlenu Daniel Obajtek za ubiegły rok pobrał blisko milion zł premii. Jak zauważyła, wynagrodzenia w spółkach określa m.in. tzw. ustawa kominowa oraz - co roku - ustawa budżetowa. W ocenie posłanki te ustawy przez spółkę Orlen nie są przestrzegane. Przedstawiła analizy dr. Dariusza Wieczorka z Uniwersytetu Gdańskiego, z których wynika, że "wszyscy członkowie zarządu pobrali nielegalnie ponad 6 mln 700 tys. zł", a sam Obajtek pobrał "nielegalnie 991 tys. zł wynagrodzenia".

Na koniec - dla pzreciwwwagi - warto ododać, że raz na dwa lata GUS publikuje szczegółowe dane o wynagrodzeniach w Polsce. Z ostatniego raportu wynika, że już rok temu mediana płac wyniosła ponad 4700 zł brutto - tyle otrzymywała połowa zatrudnionych pracowników. To niewiele ponad 3400 zł netto, a więc o blisko 500 zł więcej niż dwa lata wcześniej.

Nowa ustawa kominowa Kwestię zarobków prezesów spółek Skarbu Państwa reguluje ustawa kominowa. Mówi ona, że maksymalna wysokość zarobków osób, których dotyczy ta ustawa, nie może przekroczyć odpowiednio: sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku , w przypadku osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych lub w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

, w przypadku osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych lub w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, czterokrotności w przypadku osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, spółkach handlowych,

trzykrotności, dla osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych. Tzw. „nowa ustawa kominowa” dotycząca zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów w spółkach państwowych weszła w życie we wrześniu 2016 roku. Według ustawy pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych. Nowe rozwiązania przewidują, że "w wyjątkowych okolicznościach" część stała wynagrodzenia może zostać podniesiona, warunkiem jednak jest opublikowanie uzasadnienia tej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ustawa zakazała prezesom spółek Skarbu Państwa czerpania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych, czyli w spółkach córkach i wnuczkach.