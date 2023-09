Ile zarabia kasjer w Dino? Już wiadomo

Spada liczba prawników, którzy podchodzą do egzaminów na aplikacje Od wielu lat spada liczba prawników, którzy podchodzą do egzaminów na aplikacje. Niewielki wzrost w tym roku nie odwraca ogólnego trendu - stwierdza piątkowa "Rzeczpospolita". Wiąże się to m.in. z nasycaniem rynku i wzrostem konkurencji.