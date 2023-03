Ile wyniesie spadek PKB Polski w I kw.? Ekonomiści ING podali szacunki

W I kwartale br. wartość dodana przemysłu najprawdopodobniej ukształtuje się na niższym poziomie niż w I kw. 2022 r. - ocenił bank ING. Według analityków w połączeniu ze słabością handlu przełoży się to na spadek PKB w ujęciu rocznym w I kwartale 2023 r., który może wynieść ok. 1 proc.

fot. Dutchmen Photography / / Shutterstock

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w lutym 2023 r. spadła o 1,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,4 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rdr i 2,6 proc. mdm. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,8 proc., a mdm spadło o 0,1 proc.

Rafał Benecki, Adam Antoniak i Piotr Popławski z ING stwierdzili, że lutowe dane z przemysłu i rynku pracy rozczarowały. "Produkcja przemysłowa spadła w ujęciu rocznym po raz pierwszy od wybuchu pandemii wiosną 2020 r., a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w lutym względem stycznia, chociaż tradycyjnie jest to miesiąc wzrostów" - stwierdzili. W ocenie ekspertów banku wpisuje się to w scenariusz spadku PKB w ujęciu rocznym w I kwartale 2023 r.

Według nich dane pokazują też "niekorzystny obraz tendencji inflacyjnych w gospodarce". "Wzrost płac pozostaje solidny (13,6 proc. rdr), a inflacja PPI okazała się wyraźnie wyższa od oczekiwań, co wskazuje że tempo oczekiwanej dezinflacji może być wolne" - wskazali.

Jak zwrócili uwagę eksperci, pomimo sygnałów stabilizacji sytuacji branży przetwórczej (wyhamowanie spadku zamówień w PMI) aktywność umacnia się na relatywnie niskim poziomie, a w I kwartale 2023 r. wartość dodana przemysłu najprawdopodobniej ukształtuje się na niższym poziomie niż w I kw. 2022 r. "W połączeniu ze słabością handlu przełoży się to na spadek PKB w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale tego roku. Obecnie szacujemy go na ok. 1 proc." - wskazali.

Hamuje zatrudnienie w przemyśle

Eksperci banku odnieśli się też do danych GUS nt. zatrudnienia. "W lutym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się zaledwie o 0,8 proc. rdr, słabiej niż przed miesiącem (1,1 proc.) i niżej od konsensusu (1,0 proc.)" - zauważyli. Dodali, że oznacza to ubytek ok. 4 tys. etatów w miesiąc.

Zauważyli, że hamuje zatrudnienie w przemyśle - "od szczytu w kwietniu 2022 r. do lutego ubyło 22 tys. miejsc pracy", i słabo radzi sobie m.in. produkcja mebli oraz tekstyliów. "Mocne pozostają natomiast branże usługowe, szczególnie informacja i komunikacja notująca nowe rekordy zatrudnienia" - zaznaczyli. W ich opinii, firmy przemysłowe najprawdopodobniej dostosowują moce wytwórcze do słabnącego popytu, m.in. biorąc pod uwagę słabe wydatki gospodarstw domowych, czy zapaść na rynku nieruchomości mieszkaniowych, która przenosi się na powiązane branże.

Zdaniem ekspertów mocna kondycja usług to prawdopodobnie po części efekt dalszego przenoszenia do Polski działalności z państw sąsiednich ze Wschodu.

Dodali, że presja płacowa pozostaje mocna, zarówno ze względu na napiętą sytuację na rynku pracy w niektórych branżach, jak i historycznie wysoką podwyżkę płacy minimalnej od stycznia - stwierdzili Benecki, Antoniak i Popławski. "Wzrost płac nadal nie nadąża jednak za inflacją (w lutym 18,4 proc. rdr) nieprzerwanie od lipca 2022 r. W efekcie obserwujemy ubytek realnej siły nabywczej gospodarstw domowych" - podkreślili. Dodali, że ma to decydujący wpływ na hamowanie wydatków konsumpcyjnych w IV kw. 2022 r. i najprawdopodobniej również w I kwartale 2023 r.

Jak podsumowali, ogólny obraz, jaki wyłania się z tych danych, jest niekorzystny dla polityki pieniężnej. "Skala szoku kosztowego była tak duża, że firmy kontynuują podwyżki cen" - zaznaczyli. Jednocześnie dane z rynku pracy pokazują, że "firmy dostosowują się do spowolnienia gospodarczego przez zatrudnienie (niepokoi spadek w lutym), podczas gdy tempo płac jest de facto determinowane przez duże podwyżki płac minimalnych oraz wysokie oczekiwania inflacyjne". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

