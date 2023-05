Ile wart jest rok niesłusznego aresztu? Poszkodowany chce 15 mln zł odszkodowania

Wielka Brytania. Imigrantki kupują fałszywych ojców dla swoich dzieci, by uzyskać prawo pobytu w kraju W sieciach społecznościowych kwitnie proceder kojarzenia będących w ciąży imigrantek z brytyjskimi mężczyznami, którzy za ok. 10 tys. funtów przyznają się do ojcostwa, co daje kobietom prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii, a dzieciom obywatelstwo - ujawniła stacja BBC.