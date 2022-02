Ile w Polsce zarabiają pisarze? Na liście są milionerzy

fot. LStockStudio / / Shutterstock

Najlepiej zarabiającym pisarzem w Polsce w 2021 r. był Remigiusz Mróz - wynika z zestawienia przygotowanego przez portal wprost.pl. Autor sprzedał ponad milion książek i zarobił blisko 3,5 mln zł. Kto jeszcze znalazł się w pierwszej dziesiątce?

Portal wprost.pl przygotował zestawienie dziesięciu najlepiej zarabiających pisarek i pisarzy w Polsce w 2021 r. Wynika z niego, że w naszym kraju najbardziej opłaca się pisać kryminały oraz… literaturę dziecięcą. To właśnie reprezentanci tych gatunków zarobili najwięcej w skali reszty stawki.

Pierwsze miejsce przypadło Remigiuszowi Mrozowi, autorowi kryminałów, przez wielu uważanego za jednego z najbardziej płodnych pisarzy w Polsce. W samym 2021 r. wydał łącznie sześć książek. Jego popularność oraz mnogość opublikowanych tytułów przełożyła się na sprzedaż ponad miliona egzemplarzy. Z wyliczeń autorów zestawienia, którzy wzięli pod uwagę średnią cenę 29,88 zł i stawkę dla pisarza liczącą od 10 do 15 proc. od sztuki, Remigiusz Mróz zarobił ok. 3,480 mln zł.

Druga osoba na liście TOP 10 zarobiła o milion złotych mniej od Remigiusza Mroza. Tą osobą była Marta Galewska-Kustra, autorka serii książek dla dzieci “Pucio”. Pisarka sprzedała blisko 834 tys. egzemplarzy, co przy średniej cenie 24,15 zł za sztukę, przełożyło się na zarobek rzędu 2,417 mln zł.

Podium zamknęła również pisarka, która swoje książki kieruje do najmłodszych czytelników. Anita Głowińska, autorka serii poświęconej Kici Koci, sprzedała najwięcej swoich książek, bo blisko 2 mln. sztuk. Przełożyło się to zarobek rzędu 2,189 mln, biorąc pod uwagę jak poprzednich przypadkach średnio do 15 proc. dla autorki i średnią cenę książki, która w przypadku przygód Kici Koci wynosi średnio 9,31 zł.

Serial od Netflixa i nagroda Nobla nie pomogły

Tuż za podium znalazł się Andrzej Sapkowski. Autor fantastyki, który odpowiedzialny jest za stworzenie sagi o wiedźminie Geralcie. Jak wynika z zestawienia, pisarz zarobił na swoich książkach w Polsce w ubiegłym roku ok. 2 mln zł. Sprzedał on łącznie blisko 494 tys. egzemplarzy przy średniej cenie 34,86 zł za książkę.

Piąte miejsce przypadło Natalii de Barbaro. Psycholożce, felietonistce “Wysokich Obcasów” oraz autorce książki “Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie”, która ukazała się w ubiegłym roku. Pisarka zarobiła ok. 1,356 mln zł, sprzedając blisko 386 tys. egzemplarzy przy średniej cenie 29,29 zł.

Olga Tokarczuk, laureatka nagrody Nobla z 2018 r., znalazła się na szóstym miejscu w zestawieniu najlepiej zarabiających osób pióra za ubiegły rok. Sprzedała ona bowiem 180 tys. egzemplarzy swojej prozy, zarabiając ok. 770 tys. zł przy średniej cenie 35,56 zł za książkę. Tak jak w jej przypadku oraz pozostałych osób na liście, autorzy zestawienia zastosowali wyliczenia bazujące na średnim wynagrodzeniu autorów wynoszących od 10 do 15 proc. od sprzedanej książki.

