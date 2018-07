Ile tesli zarejestrowano w Polsce?

Liczba zarejestrowanych w Polsce tesli przekroczyła kolejną barierę. Po polskich drogach regularnie jeździ już 300 egzemplarzy tych amerykańskich samochodów elektrycznych. Tylko w tym roku zarejestrowano ich już ponad 50 – wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów opublikowanych przez Samar.

Nie jest to może krok milowy na miarę zwiększenia produkcji modelu 3 do poziomu 5000 szt. tygodniowo, ale ze względu na cenę, nikłą jeszcze popularność samochodów elektrycznych w Polsce i brak wystarczających zachęt rządowych, wynik sprzedaży Tesli w Polsce może zaskakiwać. Przypomnijmy także, że nad Wisłą nie ma jeszcze oficjalnego punktu sprzedaży marki Tesla – najbliższy jest w Berlinie. Ewentualnie można samochód zamówić przez internet.

Liczba tesli zarejestrowanych w Polsce Stan na koniec 2017 roku 242 szt. Zarejestrowanych w 2018 r. do tej pory* 58 szt. SUMA 300 szt. *stan na 20 czerwca 2018 r. Źródło: Samar na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

O dziwo, cały park tesli w Polsce to nie tylko model s i x. Są to oczywiście najpopularniejsze modele – s zarejestrowano w Polsce 229 razy, a model x 69 razy. Poza nimi w rejestrach pojawiły się jeszcze dwie sztuki pierwszego samochodu, jaki został przez firmę wyprodukowany – modelu tesla roadster, który był produkowany w latach 2008-12, kiedy o Tesli w Polsce nie było jeszcze tak głośno.

300 szt. to całkiem niezły wynik na raczkującym jeszcze rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Dla porównania, najpopularniejszy w Europie „elektryk” – nissan leaf, został zarejestrowany do tej pory w liczbie 676 szt. Pamiętajmy jednak, że sporą część tej grupy stanowią auta należące do miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych z Wrocławia.

Coraz liczniejsi posiadacze tesli maja także większe możliwości szybkiego ładowania. Na terenie Polski znajdują się już cztery czynne stacje Superchager, które pozwalają naładować samochód do pełna w niecałą godzinę: w Ciechocinku, Katowicach, Kostomłotach pod Wrocławiem i w Poznaniu. Wkrótce mają zostać uruchomione kolejne cztery: w Ostrowie Mazowieckim, Rzeszowie, Sieradzu i Strykowie.

Źródło:

MG