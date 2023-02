Tyle płacą dysktonty. Lidl, Biedronka i Aldi pokazują wynagrodzenia swoich pracowników

Zapytaliśmy największe sieci handlowe działające w Polsce o zarobki ich pracowników. Biedronka, Lidl i Aldi zdradziły, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć zatrudnieni u nich sprzedawcy, kasjerzy, magazynierzy oraz kierownicy sklepów. Tym bardziej że z początkiem roku prawie wszyscy otrzymali podwyżki.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Jak deklarują przedstawiciele Biedronki, od 1 stycznia 2023 r. ponad 60 tys. pracowników tej sieci, zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych, otrzymało wynagrodzenia wyższe o kwotę od 500 do 700 zł brutto w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska. W skali roku sieć przeznaczy na podwyżki prawie 600 mln zł.

– To kolejna podwyżka wynagrodzeń dla naszych pracowników – twierdzi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka. – Mimo wymagającego okresu naznaczonego wysoką presją, podejmujemy zdecydowane działania, by być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników.

Do grona osób otrzymujących wyższe wynagrodzenie dołączyli również pracownicy centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych.

Ile można zarobić w Biedronce „na kasie”?

Po styczniowych podwyżkach sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w Biedronce zarobi od 3950 zł do 4300 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat może liczyć na zarobki w wysokości od 4100 zł do 4550 zł brutto. Z kolei początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł brutto.

Wyższe wynagrodzenia otrzymali w tym roku także pracownicy centrów dystrybucyjnych sieci. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł zarobić od 4300 do 4600 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych od 4950 do 5250 zł brutto.

Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne zarobki.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego załoga sieci otrzymuje także nagrody finansowe za osiągnięte wyniki. W ubiegłym roku blisko 55 tys. pracowników Biedronki dostało Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos w wysokości 2800 zł oraz Dodatkową Nagrodę Specjalną w wysokości 1500 zł brutto za zaangażowanie w osiągnięcie zakładanego wyniku za pierwsze osiem miesięcy 2022 roku.

Podwyżki dla pracowników Lidla

Według przedstawicieli Lidla pracownicy tej sieci mogą liczyć na jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu. W ciągu minionego roku, zarobki osób zatrudnionych w Lidl Polska znacząco wzrosły, aby lepiej dostosować je do bieżącej sytuacji rynkowej.

Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów zarabiają tu od 4200 do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku ich płaca wzrasta do poziomu od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach pracy – od 4600 do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Dla porównania w styczniu 2022 roku pracownicy sklepów Lidla zarabiali od 3 550 do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy ich pensja wzrastała do poziomu – od 3 650 do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy wynosiła od 3900 do 4 800 zł brutto.

Z kolei pracownicy magazynów Lidla aktualnie otrzymują od 4800 do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy ich wynagrodzenie rośnie do poziomu od 5050 do 5500 zł brutto. Natomiast po dwóch latach zatrudnienia, wynosi od 5300 do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy – od 5650 do 6050 zł brutto.

Wygodny samochód służbowy dla menadżerów

Natomiast menadżerowie sklepów sieci rozpoczynając pracę, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 do 7000 zł brutto. Po roku ich płaca wzrasta do poziomu od 7000 do 7400 zł brutto, a po 2 latach wynosi od 7800 do 8300 zł brutto. Poza tym, w Lidl Polska wszystkim menadżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy.

Osoby zatrudnione w Lidlu mogą również liczyć m.in. na prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, wyprawkę „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor - platformy służącej do samodzielnej nauki języków obcych online.

Jak twierdzą przedstawiciele Lidl Polska, pracownicy firmy mają równe szanse na rozwój zawodowy, gdyż firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne.

Płaca rośnie razem ze stażem pracy

Również w sieci Aldi od stycznia wzrosły wynagrodzenia pracowników. Na stanowisku początkującego sprzedawcy można tu zarobić od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł. Natomiast na stanowisku początkującego kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 i od 6810 do 7710 zł w przypadku osoby po trzech latach pracy. Natomiast początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a po trzech latach pracy może zarobić 4860 zł. Na ostatnie podwyżki płac Aldi przeznaczyło 21,6 mln zł.

- Nie tylko wzrost inflacji i globalna sytuacja ekonomiczna motywują nas do wprowadzania zmian w polityce płacowej, ale zależy nam także na konsekwentnym budowaniu wizerunku rzetelnego pracodawcy, podnoszącego atrakcyjność zatrudnienia i dbającego o swoich pracowników – mówi Anna Goleniowska, dyrektor obszaru HR Aldi Polska. – To oni są fundamentem działalności firmy. Doceniamy ich pracę, a w tych szczególnych czasach wkładamy jeszcze więcej zaangażowania, by zagwarantować im stabilność i poczucie bezpieczeństwa.

Wśród benefitów pozapłacowych oferowanych przez sieć znajdują się pakiety zdrowotne oraz pakiety sportowe dofinansowywane przez pracodawcę. Firma oferuje również m.in. bonusy finansowe dla osób polecających nowych pracowników, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie, nagrody jubileuszowe, programy rozwojowe i szkolenia oraz spotkania integracyjne poszczególnych zespołów.

Głosu w sprawie wynagrodzeń swoich pracowników nie chcieli zabrać przedstawiciele sieci Dino Polska oraz Carrefour Polska.