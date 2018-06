Ile rodzi się czwartych (lub dalszych) dzieci?

W obliczu zapowiedzi "matczynych" emerytur dla kobiet, które urodziły i wychowały czworo lub więcej dzieci, warto zobaczyć, ile takich dzieci rodziło się w przeciągu ostatnich 20 lat.

Dane tego rodzaju udostępnia Główny Urząd Statystyczny - należy jednak zaznaczyć, że nie jest to tożsame z liczbą matek, którym ewentualnie nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości by przysługiwał. Jeszcze w 1960 roku urodziło się 66 291 czwartych dzieci i 77 639 piątych lub dalszych, co odpowiadało za 10,0 i 11,7 proc. wszystkich urodzeń. 10 lat później było to już tylko odpowiednio 37 618 i 47 371 dzieci (6,8 i 8,6 proc. odpowiednio), a przez ostatnie 20 lat widzimy niemalże stały spadek, który towarzyszy zresztą ogólnemu spadkowi liczby urodzeń dzieci w Polsce.

W 2016 roku widać delikatne odbicie (urodziło się 740 czwartych dzieci i 441 piątych lub dalszych więcej niż w roku poprzednim), które nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że w 2016 roku urodziło się 12 949 dzieci więcej niż w roku poprzednim. Ale w ogóle wszystkich urodzeń w 2016 roku, czwarte dzieci odpowiadały już tylko za 2,8 proc. wszystkich urodzin, a piąte lub dalsze za jedynie 1,6 proc.

Lepszy będzie prawdopodobnie 2017 rok, zważywszy na to, iż ze wstępnych danych wynika, że przekroczono poziom 400 tys. żywych urodzeń (w 2016 r. było to 382 tys. urodzeń), a współczynnik dzietności rośnie (określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku 15-49 lat). W 2017 roku wyniósł 1,45, rok wcześniej było to 1,36. Nie zmienia to faktu, że wciąż pozostaje poniżej poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń (2,12-2,15).

Jakub Krześnicki