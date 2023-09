Tylko 1,99 zł za przesyłkę. Najtańsze opcje dostawy do automatów paczkowych

Od pandemii dostawy przesyłek do automatów zyskały na popularności. Kupujący wybierający taką opcję mogą w dowolnym momencie odebrać zamówienie bez konieczności oczekiwania na kuriera. Przeanalizowaliśmy ceny trzech firm, które realizują dostawę do maszyn paczkowych umożliwiających odbiór w określonym czasie. Sprawdź cennik: InPostu, Allegro i Orlenu.

fot. OlegKovalevichh / / Shutterstock

InPost – ile kosztuje dostawa do paczkomatu?

Ceny dostawy przesyłek do paczkomatów InPostu wahają się od 16,99 do 20,99 zł dla osób nadających prywatnie. Ich kwota uzależniona jest od wymiarów i wagi opakowania, w którym wysyłane są produkty. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie firmy cennik wygląda następująco:

16,99 zł – Gabaryt A – maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg;

– Gabaryt A – maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg; 18,99 zł – Gabaryt B – maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg;

– Gabaryt B – maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg; 20,99 zł – Gabaryt C – maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg.

Inaczej wyglądają opłaty dla osób kupujących m.in. za pośrednictwem Allegro. Zgodnie z regulaminem serwisu maksymalna opłata za przesyłkę do paczkomatu InPostu (poza usługą Smart) może wynieść 9,99 zł lub 13,99 zł w przypadku opcji za pobraniem.

Orlen Paczka – ile kosztuje dostawa?

Cena prywatnej przesyłki nadawanej za pośrednictwem usługi Orlen Paczka, podobnie jak w przypadku InPostu uzależniona jest od gabarytów. W tym przypadku do wyboru są dwie opcje:

mini za 11,99 zł – maksymalne wymiary: 8 x 38 x 60 cm, do 5 kg,

standard za 13,99 zł – maksymalne wymiary: 41 x 38 x 60 cm, do 20 kg.

W ramach oferty Orlen Paczka dostawy realizowane są do: automatów paczkowych, stacji paliw Orlen oraz kiosków i sklepików. Firma nie posiada osobnej oferty dla dostaw do automatów. W niektórych sklepach internetowych wybierając dostawę Orlen Paczka cena może zaskoczyć. Najtańsza opcja to koszt 1,99 zł. Firma na stronie nie posiada oficjalnego cennika

Allegro One Box – ile kosztuje przesyłka do "zielonego paczkomatu"?

Allegro One Box to opcja dostępna tylko dla osób zamawiających produkty za pośrednictwem platformy sprzedażowej Allegro. Przesyłka wysyłana w ramach Allegro One Box musi posiadać odpowiednie wymiary:

maksymalną wagę (rzeczywistą lub wymiarową) do 20 kg,

maksymalne wymiary - 64 cm x 41 cm x 38 cm.

Podstawowa wersja Allegro One Box z dostawą jutro to koszt rzędu 8,99 zł. Natomiast za szybszą opcję Allegro One Box z dostawą dzisiaj trzeba zapłacić 11,99 zł.