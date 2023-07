Mieszkanie do remontu to kosztowna sprawa. Ceny robocizny wzrosły - czy oszczędzimy na samodzielnej pracy? Sprawdzamy

Lato 2023 okazuje się niezbyt korzystnym czasem dla inwestorów zainteresowanych wykończeniem mieszkania. Mimo to wynajęcie firmy remontowej, która przeprowadzi całość wykończenia, finalnie może być lepszym rozwiązaniem niż wynajmowanie osobno poszczególnych fachowców, a także niż przeprowadzenie prac na własną rękę.

Według ekspertów portali wielkiebudowanie.pl i GetHome.pl w czerwcu ceny robocizny znacznie wzrosły. Część usług podrożała nawet o ponad 7 procent z miesiąca na miesiąc.



Koszt wykończenia mieszkania oznacza konieczność wyłożenia kolejnych minimum kilkudziesięciu tysięcy złotych do ceny zakupu nieruchomości w stanie deweloperskim na rynku pierwotnym.

Przypomnijmy, że stan/standard deweloperski oznacza, że mieszkanie posiada:

betonową wylewkę na podłodze,

tynk na ścianach (czasem wygładzenie i pomalowanie na biało),

okna i parapety - zewnętrzne i wewnętrzne,

drzwi wejściowe,

balustrady i wylewki na balkonie,

wszystkie instalacje mediów (elektryczne z gniazdkami i wyprowadzeniem pod oświetlenie, centralnego ogrzewania z grzejnikami, przyłącza i odpływy instalacji wodno - kanalizacyjnej).

Nieruchomość wymaga m.in. położenia podłóg, położenia kafli w łazience i montażu urządzeń sanitarnych, malowania, wykończenia ścian, wykończenia kuchni, montażu drzwi wewnętrznych.

Także kupujący na rynku wtórnym często - ze względu na stan mieszkania albo standard - decydują się na większy lub mniejszy remont. Poszukujący okazji cenowych czy też ci, którzy zajmują się tzw. filpami, a więc obracają mieszkaniami, na tym zarabiając, świadomie szukają mieszkań do remontu, przyjmując, że kupią nieruchomość taniej, a po pracach remontowych i tak uda im się zbyć ją z górką.

Wśród fachowców i uczestników rynku przyjmuje się obecnie, że przeciętny koszt wykończenia 1 mkw. mieszkania pod klucz oznacza wydatek rzędu 1000-1500 zł, choć raczej trzeba zakładać, że będzie to bardziej w górnej części widełek. Z kolei jeśli chodzi o najwyższy standard - tu granic oczywiście nie ma. Można zakładać wydatek na poziomie 3000 zł/mkw. czy też wyższy.

Remont i ceny robocizny - lato 2023

Dane na temat kosztów prac wykończeniowych regularnie dostarcza portal wielkiebudowanie.pl. Eksperci podkreślają, że na przednówku lata ceny robocizny wyraźnie poszły do góry. W czerwcu wzrosły średnio o ponad 3 proc., ale w przypadku niektórych usług, np. położenia paneli podłogowych, ten wzrost był na poziomie 7 proc. z miesiąca na miesiąc.

Jak więc obecnie kształtuje się przeciętny cennik fachowca od wykończeń? Według ekspertów wielkiebudowanie.pl:

za 1 mkw. położenia płytek należy zapłacić 87 zł netto,

za 1 mkw. malowania dwukrotnie ścian (bez przygotowania) - 18 zł netto,

montaż płyty g-k za 1 mkw. - 89 zł netto,

położenie parkietu (ułożenie, cyklinowanie, lakierowanie) - za 1 mkw. - 87 zł netto,

montaż WC - za 1 szt. 128 zł netto,

wykonanie gładzi - za 1 mkw. - 32 zł netto,

montaż paneli podłogowych - 1 mkw. - 35 zł netto,

wylewka posadzki - 1mkw. - 21 zł netto,

instalacja elektryczna - za 1 punkt 63 zł netto,

linstalacja C.O. - za pkt. - 182 zł netto,

instalacja wod - kan - pkt - 174 zł netto,

instalacja gazowa - 177 zł netto.

Od początku roku ceny usług budowlanych wzrosły o blisko 9 proc. Co będzie dalej? Wszystko zależy od sytuacji rynkowej. Eksperci z rynku mieszkaniowo-kredytowego spodziewają się wzrostu popytu, a tym samym zapotrzebowania na usługi wykończeniowe, wraz z uruchomieniem programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Specjaliści spodziewają się też poluzowania polityki monetarnej NBP, co wpłynęłoby na poprawę zdolności kredytowej Polaków, a tym samym mogłoby przełożyć się na wzrost liczby zamówień prac wykończeniowych.

Remont samodzielnie czy z firmą?

To pytanie zadają sobie szczególnie ci, którzy mają możliwości i środki, by na własną rękę wykańczać mieszkanie. Czy da się tak istotnie zaoszczędzić? Teoretycznie tak - jeśli np. część prac potrafimy wykonać samodzielnie bądź z pomocą znajomego/członka rodziny, który zrobi to dla nas taniej. Wykończenie tzw. systemem gospodarczym kusi, ale może być zwodnicze.

Po pierwsze dlatego - że nie jest kosztochłonne - poza materiałami, kosztem jest nasz poświęcony czas i praca, po drugie - często w trakcie okazuje się, że potrzeba brać fachowca od poszczególnych spraw. Taki specjalista będzie droższy niż ten sam specjalista zatrudniony przez firmę budowlaną, która w całości wykończy naszą nieruchomość.

Finalnie więc ukryte koszty mogą sprawić, że wykończenie na własną rękę wcale nie będzie tańsze niż wynajęcie firmy, która zrobi to kompleksowo i w całości. Decydując się na któryś z wariantów, warto dobrze oszacować koszty, uwzględniając też własny czas i wybrać optymalne rozwiązanie.

Marcin Moneta