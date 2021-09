Ile kosztuje wojna, kto za nią płaci, a kto na niej zyskuje [Podcast]

fot. john smith 2021 / / Shutterstock

Wojny słono kosztują i to nie tylko wtedy, gdy toczą się same działania zbrojne. Ich koszty ponosimy wszyscy również przed konfliktami i po ich zakończeniu.

Austriacki ekonomista Ludwig von Mises twierdził, że liberalizm doprowadzi do tego, że nie będzie się już opłacało prowadzić wojen. Dowodem na to, jak daleko jesteśmy dziś od liberalizmu, niech będzie fakt, że jedyną częścią świata, na której nie toczą się obecnie żadne konflikty zbrojne, jest Antarktyda. Na przeciwnym biegunie znajduje się Afryka. Zdecydowana większość tamtejszych państw jest dziś zaangażowana w różnej wielkości wojny. Choć zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy, wojna jest wciąż zjawiskiem powszechnym. Dziś próbujemy znaleźć odpowiedź na pytania: ile kosztuje, kto za nią płaci, a kto na niej zyskuje.



- Wojna rozpętana po to, żeby na niej zarobić, to jest głupi pomysł – mówi wprost profesor Wojciech Morawski z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH.



Co innego samo zbrojenia. Globalny rynek uzbrojenia wart jest dzisiaj ponad 2 biliony USD. O tym, kto najwięcej sprzedaje, a kto kupuje, jaka produkcja przynosi kokosy, a jaka jest trwale deficytowa, opowiada Maciej Szopa, redaktor portalu Defence 24.



Polska też ma w tym rynku swój udział. Nie tylko kupujemy, ale także sprzedajemy i to na eksport. Co więcej, na licencji Grupy WB sprzęt wojskowy produkują nawet... Amerykanie. Co jest takim międzynarodowym hitem, mówi Remigiusz Wilk, dyrektor komunikacji w tym przedsiębiorstwie.



- Wojsko nie słynie z tego, że jakoś specjalnie liczy pieniądze. Liczy się efekt wojskowy i polityczny, a nie normalna efektywność finansowa – zauważa słusznie Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. A majątek wydany na operację w Afganistanie – Amerykanie wyłożyli biliony USD, Polacy miliardy złotych – to były pieniądze wyrzucone w błoto?

Na koniec niezwykle ciekawa historia o Wagnerowcach - bohaterach (a może antybohaterach?) najnowszej książki Zbigniewa Parafianowicza z "Dziennika Gazety Prawnej". I odpowiedź na pytanie, dlaczego ich zawsze wiodą… na Kreml.

