Everest jest już passé. Za wspinaczkę na K2 trzeba zapłacić krocie, a szanse na szczyt są niewielkie. "To gra w rosyjską ruletkę"

Mount Everest to niekwestionowany król Himalajów, do którego ustawiają się kolejki. Padł jednak ofiarą swojej popularności. Kto nie chce stać w godzinnej kolejce do szczytu, przenosi się na najbardziej zabójczą górę. Samo zezwolenie na wspinaczkę na K2 kosztuje średnio 48 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszty podróży, wynajmu przewodników i Szerpów.

K2 - najpiękniejsza, najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna góra. Przyciąga jak magnes swoim bajkowym wręcz wyglądem, ucieleśniającym dziecięce marzenia o szczytach. I choć zginąć można na każdej górze - także w Karkonoszach - to od lat właśnie K2 przyciąga śmiałków. Być na szczycie Everestu widziane jest teraz jako "tylko szpan", a K2 stawia wspinaczy wśród panteonu górskich półbogów. Na jej szczyt dotarło bowiem 300 wspinających się, a zginęło ponad 80 osób. "To zupełnie inna liga" - napisał w książce "K2: Życie i śmierć na najbardziej niebezpiecznej górze" Ed Viesturs. Hipnotyzuje i przeraża jednocześnie.

Ceny wyższe niż na Evereście

Jedno na sześć wejść kończy się tragicznie - to jednak nie odstrasza bogaczy żądnych wrażeń, którzy z Mount Everestu zaczynają przenosić swoje zabawki, by wejść na K2. Komercyjna wyprawa na K2 trwa około dwóch miesięcy. Na sam atak na szczyt potrzebne jest minimum 4-5 dni okna pogodowego (np. w przypadku Broad Peak wystarcza 3). Średnio taki wypad na K2 kosztuje około 75 tys. zł (korzystając np. z amerykańskiej firmy). Oczywiście można znaleźć i droższe, w których cenie mieści się m.in. Wi-Fi, gorące prysznice raz dziennie, ogrzewanie w bazie, namiot tylko dla siebie i zachodnia żywność (gdyż jak zauważają niektórzy organizatorzy ekspedycji: "żywność w Pakistanie nie służy obcokrajowcom"). W takim przypadku trzeba jednak wydać ponad 250 tys. zł.

Skąd ceny wyższe niż na Evereście? Przede wszystkim trzeba do K2 dojść - w skwarze lub mrozie, pokonując rzeki i lodowiec Baltoro. Nie ma na nim rozsianych kafejek i hosteli jak w Nepalu. Po założeniu obozu klienci wypraw rozpoczynają aklimatyzację, ale i ona nie przypomina tej z najwyższej góry świata. Przede wszystkim na Evereście robi się w miarę "bezpiecznie" po pokonaniu szczelin i seraków lodowca Khumbu i zmierza się cały czas w górę. Na K2 niebezpiecznie jest cały czas, a chodzi się i w górę, i w dół, zawsze stromo, często wisząc w ekspozycji na samych linach.

Na ostatnim odcinku przed szczytem góra stawia "pułapki". Szyjka Butelki to miejsce, w którym kilka godzin nad wspinaczami wisi potężny serak. Temperatury także nie pomagają - w nocy znacznie poniżej zera, gdy tylko wzejdzie słońce, podskakują "na plus", co powoduje, że wspinacze czasami walczą na swojej drodze z "wodospadami". Do tego trzeba dodać nieprzewidywalność Karakorum - jak mawiają podróżnicy: "pogoda tam potrafi wariować" i wszelkie prognozy są raczej traktowane jak luźne wytyczne.

Korki wspinaczy już nawet na K2

Te koszty jednak nie odstraszają poszukiwaczy wrażeń. W samym 2022 roku wykupiono aż 207 pozwoleń. To odbiło się na "jakości wspinaczki". Podobnie jak na Mount Evereście chcący osiągnąć szczyt czekali w kolejce - zakorkowali się w niebezpiecznym miejscu na wąskim przesmyku lodu.

Himalaiści przestrzegają, że ani K2, ani Everestu nie należy postrzegać w kategoriach atrakcji turystycznej. - To gra w rosyjską ruletkę z górami - skomentowała brytyjska wspinaczka Adriana Brownlee dla "Daily Mail".

- K2 stało się niemal niemożliwą misją, walcząc nie tylko z lawinami, spadającymi kamieniami, ale i z tłokiem - dodaje.

Wypadki śmiertelne zdarzają się na K2 częściej niż na innych ośmiotysięcznikach. Teraz do ogólnych niebezpieczeństw, które czyhają na śmiałków, dołączyły kolejne. Tłum spowodował, że prawdopodobieństwo wypadku znacznie wzrosło, a w razie kłopotów odpowiedzialność się rozmywa, więc paradoksalnie będący w tarapatach ma mniejsze szanse na uzyskanie pomocy, jak miało to miejsce w zeszłym roku.

Alpiniści byli krytykowani za rzekome przekroczenie umierającego pakistańskiego pomocnika podczas próby bicia rekordu świata. Mohammad Hassad leżał w stanie ciężkim 400 metrów od szczytu, gdy poszczególni członkowie wyprawy robili krok tuż nad jego głową, by osiągnąć K2. Następnie już nawet tego nie musieli robić, gdyż ześliznął się on ze szlaku i zaplątał w liny. Na nagraniu widać, że jedna osoba stara mu się pomóc, podczas gdy reszta, jak określił Austriak Philip Flaeming, "wszyscy inni pchają się w stronę szczytu [...] Nie przeprowadzono nawet próby akcji ratunkowej, chociaż na miejscu byli obecni i przewodnicy górscy i Szerpowie". Jego zdaniem "gdyby [umierający - przypis red.] był mieszkańcem Zachodu, natychmiast próbowałoby go ściągnąć w dół, a tutaj nikt nie czuł się za tego człowieka odpowiedzialny". I skwitował, że "coś takiego byłoby nie do pomyślenia w Aplach". Uczestnicy wypraw bronili się, mówiąc, "że zrobili wszystko, co mogli".

W podobnych słowach wypowiada się włoska himalaistka Tamara Lunger: "alpinizm, kiedyś trochę romantyczny, zmierza w kierunku, który jest dla mnie po prostu chory i okropny". Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że "równie dobrze mógłby znajdować się na Księżycu" - tak opisał akcję ratunkową w strefie śmierci Roba Halla, który ze swoim klientem utknął w pobliżu Uskoku Hillary'ego 1996 roku zapisał się jako jeden z najtragiczniejszych sezonów na Evereście.