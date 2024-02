PIT można rozliczyć za darmo, ale jak na tym nie stracić? Podpowiadamy

Zbliża się czas na rozliczenie podatku dochodowego za 2023 rok. PIT można rozliczyć samodzielnie lub skorzystać z usług biura rachunkowego. Ta druga opcja wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z kolei w przypadku samodzielnego wypełniania deklaracji podatkowej trzeba pamiętać o uwzględnieniu wszystkich ulg podatkowych i limitów m.in. w dochodach dziecka czy kosztach autorskich.

fot. Artisticco / / Shutterstock

Ile kosztuje rozliczenie PIT w biurze rachunkowym? Odpowiedź nie może być inna niż "to zależy". Za najmniej skomplikowane deklaracje ceny wahają się od 50 do 150 zł. Więcej zapłacą przedsiębiorcy za wypełnienie formularza podatkowego PIT-36 (dla osób na zasadach ogólnych), PIT-36L (dla podatników korzystających z podatku liniowego) czy PIT-28 (dla ryczałtowców). W tym przypadku kwoty zaczynają się od ok. 70 zł i mogą sięgnąć kilkuset złotych.

Ceny rozliczeń PIT są zróżnicowane ze względu na status klienta w biurach rachunkowych. Stały klient, który korzysta przez cały rok z jego usług, może liczyć na niższą stawkę za wypełnienie rocznej deklaracji niż nowy. Nie jest to jednak regułą.

Jak co roku przestrzegamy przed rozliczaniem się na Facebooku. Ceny mogą być konkurencyjne w porównaniu do tych w biurach rachunkowych, jednak przekazywanie danych wrażliwych takich jak: adres, numer PESEL oraz kwoty uzyskanych dochodów za pośrednictwem portali społecznościowych wiąże się z ryzykiem, że mogą one trafić w niepowołane ręce i być źródłem problemów.

Sprawdź, czy uwzględniłeś ulgi podatkowe

PIT można rozliczyć samodzielnie i bezpłatnie, np. online, korzystając z rządowej platformy "Twój -ePIT". Przed wysłaniem deklaracji warto ją sprawdzić, szczególnie jeżeli podatnik jest uprawniony do korzystania z ulg, planuje wspólne rozliczenie z małżonkiem i/lub ma dzieci, korzysta z 50-procentowych kosztów autorskich, szczególnie gdy są one z wielu tytułów. Najprostszym rozwiązaniem jest przeliczenie rozliczenia rocznego na podstawie otrzymanych deklaracji PIT-11 w bezpłatnym programie komercyjnym, np. e-pity. Wystarczy dodać do niego zgromadzone pliki elektroniczne z zeznaniem lub wypełnić je ręcznie.

Przykładowo, rządowa platforma do rozliczania PIT-ów w deklaracji podatkowej nie uwzględni: odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych. Dlatego przed kliknięciem "wyślij" przy deklaracji PIT warto sprawdzić, czy ujęte zostały wszystkie dostępne ulgi umożliwiające obniżenie kwoty podatku do zapłaty.

Zmiana dla przedsiębiorców w PIT-ach

Roczna deklaracja podatkowa będzie dostępna od 15 lutego br. w rządowej usłudze "Twój e-PIT". W tym roku po raz pierwszy z tej opcji skorzystają także przedsiębiorcy. Formularze będą wypełnione na podstawie danych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Należą do nich m.in. dane podatnika, wpłacone przez niego w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy lub kwoty wpłaconego ryczałtu oraz dochody, np. z pracy na etacie, umowy zlecenia, renty, emerytury, zasiłków - jeżeli przedsiębiorca je otrzymywał.

Warto podkreślić, że przygotowana przez KAS deklaracja podatkowa dla przedsiębiorców nie będzie kompletna. Wstępnie wypełniony PIT przedsiębiorcy znajdą w "Twój e-PIT". W związku z tym formularz trzeba uzupełnić. Można zrobić to samodzielnie w rządowej usłudze (za pośrednictwem specjalnego kreatora), skorzystać z komercyjnego programu lub wykupić usługę rozliczenia PIT-u w biurze rachunkowym.