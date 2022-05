Ile Polacy płacą za ogrzewanie i czym palą w piecach? Wykresy, które warto zobaczyć

fot. Yevhen Prozhyrko / / Shutterstock

Ile kosztuje ogrzewanie domu we Wrocławiu, a ile w Łodzi? Polacy częściej stawiają na gaz czy węgiel? Czy fotowoltaika jest dalej w modzie? Odpowiedzi na te i inne pytania przedstawiamy na 10 wykresach o źródłach ogrzewania w Polsce.

Najpopularniejsze źródło ogrzewania w Polsce według badań to gaz – używa go ponad 40 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazł się węgiel. Z kolei największe koszty na ogrzewanie w sezonie 2021/2022 przypadały w aglomeracji Bydgoszczy, wynika z raportu "Czym Polacy ogrzewają swoje domy i ile na to wydają? Podsumowanie sezonu 2021/2022".

1. Gaz króluje w Warszawie, Poznaniu i Krakowie

Gaz jako główne źródło ogrzewania okazał się najpopularniejszym surowcem w aglomeracji Poznania (62,2 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się Warszawiacy - 52 proc. ankietowanych wskazało go jako podstawowe źródło. Nieco mniej niż połowa mieszkańców Krakowa (47 proc.) biorących udział w badaniu w największym stopniu ogrzewa swoje domy gazem. Z kolei Toruń, Bydgoszcz i Łódź to aglomeracje miejskie, w których najpopularniejsze jest ogrzewanie węglem. Tam też najwięcej respondentów posiada piece węglowe.

2. Blisko 30 proc. mieszkańców ogrzewa domy piecem węglowym

Najmniej pieców węglowych znajduje się w Warszawie i jej okolicach. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 73 proc. mieszkańców tego obszaru deklaruje, że nie posiada pieca na węgiel. Podobnie sytuacja przedstawia się w aglomeracji miejskiej Szczecina – brak pieca węglowego deklaruje 73 proc. respondentów. Trzeci na liście jest Poznań z okolicami z wynikiem prawie 70 proc.

3. Nawet 1100 zł za ogrzewanie w grudniu

Z raportu "Czym Polacy ogrzewają swoje domy i ile na to wydają? Podsumowanie sezonu 2021/2022" wynika, że 11 proc. ankietowanych zapłaciło w grudniu rachunki na kwotę wyższą niż 1100 zł. Z kolei około 50 proc. mieszkańców 10 największych aglomeracji w Polsce zapłaciło za ogrzewanie pomiędzy 400 a 1100 zł.

4. Wyższe koszty ogrzewania w styczniu

"Z danych wynika, że wzrósł mocno procent osób deklarujących najwyższe opłaty. W przypadku osób płacących więcej niż 1100 złotych – wzrost wyniósł ponad 6 punktów procentowych. 900-1099 zł – 0,6 punktu procentowego. 700-899 zł – 1 punkt procentowy. Spadła też liczba osób deklarujących niskie opłaty w przedziale 100-199 złotych (o 1,7 punktu procentowego) oraz 200-299 złotych (o 3,4 punktu procentowego). Oznacza to, że wydatki ankietowanych na ogrzewanie znacznie wzrosły od początku bieżącego roku" – komentują autorzy badania. Dokładne porównanie prezentuje się na poniższym wykresie.

5. Jest potrzeba dociepleń domów i mieszkań w polskich miastach

Pierwsze miejsce pod względem największej liczby dociepleń zajmuje Bydgoszcz – 70 proc. respondentów deklaruje, że ich dom/mieszkanie zostało dodatkowo ocieplone. Na drugiej pozycji znalazł się Toruń – 68 proc., a na trzeciej Gdańsk – 67 proc. Natomiast najczęściej potrzebę docieplenia budynków deklarowali mieszkańcy Katowic, Krakowa oraz Wrocławia.

6. Co trzeci dom nieodpowiednio dogrzany

Blisko co trzeci respondent w badaniu zadeklarował, że jego dom lub mieszkanie jest nieodpowiednio dogrzane. Największy odsetek stanowili mieszkańcy Łodzi, Szczecina oraz Wrocławia. Natomiast blisko dwa razy więcej ankietowanych, którzy uważają swoje domy za niewystarczająco dogrzane, było na terenach miejskich niż podmiejskich.

7. Około 41 proc. Polaków przeznaczy więcej niż 4 tys. zł na ogrzewanie

Większość osób biorących udział w badaniu spodziewało się łącznych wydatków na ogrzewanie w sezonie 2021/2022 mniejszych niż 4 tys. zł. Z kolei najwięcej przewidywali zapłacić mieszkańcy aglomeracji Bydgoszczy, Łodzi oraz Warszawy.

8. Są plany na modernizację instalacji

Około połowa respondentów nie planuje wymiany ogrzewania oraz nie uważa tego za konieczne. Natomiast blisko 20 proc. nie ma zamiaru w najbliższej przyszłości modernizacji instalacji grzewczej na nowocześniejszą, ale wskazuje, że chciałoby, gdyby pozwoliły na to finanse.

9. Rosną koszty ogrzewania

Wśród przyczyn wzrostu kosztów za ogrzewanie autorzy raportu wskazują "diametralny wzrost cen gazu, prądu, ale także węgla oraz niższym średnim temperaturom w styczniu (co wymusza na właścicielach domów prywatnych spalanie większej ilości gazu/węgla, aby utrzymać w budynku pożądaną temperaturę)".

10. Farmy fotowoltaiczne dalej w modzie

Największą popularnością cieszą się farmy fotowoltaiczne. Blisko 26 proc. respondentów chciałoby, aby to one były głównym źródłem energii w przyszłości. Z kolei geotermia została wskazana przez ponad 11 proc. respondentów, farmy wiatrowe – niecałe 11 proc. i zapory wodne – prawie 2 proc. Natomiast elektrownie atomowe jako źródło pożądanej energii najchętniej wskazują mieszkańcy Torunia (28 proc.), Bydgoszczy (21 proc.) i Warszawy (17 proc.)

Badanie zostało przeprowadzone w aglomeracji: Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Szczecina, Łodzi, Poznania, Katowic oraz Wrocławia. W badaniu wzięło udział 1005 respondentów. Celem badania było oszacowanie wydatków za ogrzewanie w sezonie 2021/2022 oraz zweryfikowanie popularności poszczególnych źródeł ogrzewania w 10 największych aglomeracjach Polski.

